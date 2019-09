Palermo-Biancavilla streaming gratis e diretta tv Coppa Italia Serie D, dove vedere il match 11 settembre

Palermo-Biancavilla, arriva l’esordio in Coppa Italia dei rosanero. Gli uomini di mister Pergolizzi sono reduci dal successo in casa 3-2 contro il San Tommaso con la doppietta di Ricciardo e la rete di Kraja e vogliono continuare la striscia positiva nel test infrasettimanale. Anche la compagine della provincia di Catania ha iniziato bene il campionato con due vittorie in due giornate e fa compagnia proprio ai rosanero in testa alla classifica del girone I della quarta serie. Il match Palermo-Biancavilla, valevole come recupero del turno preliminare della Coppa Italia Serie D, si gioca mercoledì 11 settembre alle ore 16.00 nello stadio Renzo Barbera del capoluogo siciliano. La partita si sarebbe dovuta disputare lo scorso 11 agosto, ma i rosanero chiesero il rinvio dal momento che erano ripartiti ufficialmente da pochi giorni dopo il fallimento della vecchia società in Serie B. La formula è quella della gara unica con i rigori in caso di pareggio nei novanta minuti regolamentari. La vincente della sfida affronterà il Marsala nel primo turno ed eventualmente l’Acireale nei 32esimi di finale. Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra le due squadre.

Dove vedere Palermo-Biancavilla, streaming e diretta tv

Per il match Palermo-Biancavilla non è prevista alcuna diretta tv o in streaming. La piattaforma Eleven Sports ha acquisito i diritti televisivi soltanto delle gare di Serie D dei rosanero e non della Coppa Italia. I tifosi potranno seguire la partita allo stadio dove è stata disposta la vendita dei tagliandi con il prezzo di 5 euro per tutti i settori o in alternativa tramite le dirette testuali di vari siti.