Palermo-Marina di Ragusa streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie D, dove vedere il match 22 settembre

Palermo-Marina di Ragusa, secondo test casalingo per i rosanero. Gli uomini di mister Pergolizzi sono reduci dalla vittoria in trasferta per 2-0 contro il Roccella e sono in testa al proprio girone con tre successi in tre giornate. C’è grande entusiasmo in città come testimoniato dalla quota di 10.000 abbonamenti raggiunta in questi giorni, tra l’altro la nuova proprietà nelle ultime ore ha regalato ai tifosi il colpo Sforzini. Al contrario, i ragusani di mister Gandalfo hanno pareggiato 2-2 contro il Savoia nell’ultimo turno ed hanno totalizzato 4 punti in tre giornate. Il match Palermo-Marina di Ragusa, valevole per la quarta giornata del gruppo I della Serie D 2019/20, si gioca domenica 22 settembre alle ore 15.00 nello stadio Renzo Barbera del capoluogo siciliano. Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra le due squadre.

Dove vedere Palermo-Marina di Ragusa, diretta tv e streaming Serie D

Il match Palermo-Marina di Ragusa sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. L’accordo con la Lega Nazionale Dilettanti è stato raggiunto ad inizio settembre e i tifosi così potranno vedere tutte le partite dei rosanero oltre che dell’intero palinsesto della Serie C. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season di Serie C più Palermo €54.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile ( Serie C più Palermo) €5.99.