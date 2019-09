Palermo-San Tommaso streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie D, dove vedere il match 8 settembre

Palermo-San Tommaso, grande entusiasmo per l’esordio in casa dei siciliani. Dopo esser stati costretti al fallimento e a ripartire dalla quarta serie, i rosanero di mister Pergolizzi hanno conquistato una vittoria di misura nella prima giornata di campionato in trasferta a Marsala con la discussa rete di Lucera nei minuti finali. C’è grande attesa in città per il debutto in casa, gli abbonamenti hanno superato quota 9.000 e si prevede un pubblico da Serie A con oltre 20.000 spettatori. Gli irpini sbarcano in Sicilia dopo aver pareggiato 1-1 contro il Savoia nel loro esordio e vogliono continuare a stupire dopo esser passati dalla Promozione alla LND in due anni. Il match Palermo-San Tommaso, valevole per la seconda giornata del girone I della Serie D 2019/20, si gioca domenica 8 settembre alle ore 15.00 nello stadio Renzo Barbera del capoluogo siciliano. Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra le due squadre.

Dove vedere Palermo-San Tommaso, diretta tv e streaming

Il match Palermo-San Tommaso sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. L’accordo con la Lega Nazionale Dilettanti è stato raggiunto nei giorni scorsi e gli utenti così potranno vedere tutte le partite dei rosanero oltre che dell’intero palinsesto della Serie C. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season di Serie C più Palermo €54.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile ( Serie C più Palermo) €5.99.