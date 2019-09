Perugia-Frosinone streaming gratis DAZN e diretta tv Serie B, dove vedere il match 24 settembre

Perugia-Frosinone, i ciociari cercano il riscatto in terra umbra. Gli uomini di Massimo Oddo sono reduci da due pareggi consecutivi contro Juve Stabia e Spezia ed hanno totalizzato 8 punti in quattro giornate. Momento no per i gialloblu di Nesta che, dopo la vittoria all’esordio contro l’Ascoli, sono incappati in due sconfitte e il pareggio deludente contro il Venezia nell’ultimo turno. Il match Perugia-Frosinone, valevole per la quinta giornata della Serie B 2019/20, si gioca martedì 24 settembre nello stadio Renato Curi della città umbra. L’ultimo precedente tra le due squadre in terra umbra risale alla stagione cadetta 2017/18 con l’1-0 dei padroni di casa. L’arbitro designato per la sfida è il signor Eugenio Abbatista della sezione di Molfetta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PERUGIA-FROSINONE

Perugia (4-3-1-2) : Vicario; Di Chiara, Angella, Gyomber, Rosi, Dragomir; Carraro, Falzerano, Capone; Iemmello, Falcinelli. All. Oddo

Frosinone (4-3-1-2): Bardi; Beghetto, Ariaudo, Capuano, Brighenti, Haas, Maiello, Paganini, Ciano; Trotta, Novacovich. All. Nesta

Dove vedere Perugia-Frosinone, diretta tv e streaming

Il match Perugia-Frosinone sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tre match per ogni turno di Serie A, di tutto il campionato di Serie B e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 9,99 euro mensili.