Programmazione Dazn dal 06 al 09 settembre: riparte la NFL, spazio anche Rugby e MLS

Programmazione Dazn dal 06 al 09 settembre, tutte le partite trasmesse questo weekend. Sesta settimana per il servizio di streaming on-demand targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione cinque settimane fa, con le prime partite live. Fine settimana dedicato alle sfide non europee, visto che tutti i campionati sono fermi per gli impegni delle Nazionali: si ripartirà nel weekend del 13-14-15 settembre. Spazio quindi alle partite americane dei campionati di MLS e MLB e del ritorno, a partire da domani, dell’edizione 2019-20 della NFL (National Football League), la maggiore lega professionistica nordamericana di football americano, che anche quest’anno verrà trasmessa in esclusiva su Dazn con almeno 5 match ogni settimana in diretta e ondemand. Senza dimenticarsi dello sport di Eurosport, grande protagonista dell’ offerta di Perform.

Scatterà nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre, a partire dalle 2.20, con l’opening night tra Chicago Bears e Green Bay Packers, la centesima stagione del grande football americano targato NFL. La piattaforma di streaming trasmetterà, per ogni settimana di regular season, un minimo di cinque partite in diretta: il Thursday Night Football, due sfide alla domenica in prime time per l’Europa, il Sunday Night Football, il Monday Night Football e altri eventi speciali nel corso della stagione. Per la post season la copertura di DAZN sarà completa: tutte le partite dei Playoff, compreso il Super Bowl LIV, in programma domenica 2 febbraio 2020 all’Hard Rock Stadium di Miami. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la Programmazione Dazn completa di questo weekend: giorno, orario e partite.



Programmazione DAZN: le dirette del 06-07-08-09 settembre

DIRETTE DAZN VENERDI’ 06 SETTEMBRE 2019

Green Bay Packers – Chicago Bears, 1° giornata (NFL): ore 02.20

DIRETTE DAZN SABATO 07 SETTEMBRE 2019



New York Yankees – Boston Red Sox (MLB): ore 01.10

Irlanda – Galles (Rugby Union Internationals): ore 15.00

New York City – New England Revolution (MLS): ore 21.55

DIRETTE DAZN DOMENICA 08 SETTEMBRE 2019



NFL RedZone – Week 1 (NFL): ore 19.00

Tennessee Titans – Cleveland Browns (NFL): ore 19.00

St. Louis Cardinals – Pittsburgh Pirates (MLB): ore 19.35

New York Giants – Dallas Cowboys (NFL): ore 22.25

DIRETTE DAZN LUNEDì 09 SETTEMBRE 2019