Programmazione Dazn dal 13 al 16 settembre: Serie A, Serie B, MLS, NFL e molto altro…

Programmazione Dazn dal 13 al 16 settembre, tutte le competizioni trasmesse questo weekend. Settima settimana per il servizio di streaming on-demand targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione sei settimane fa con le prime partite live. Dopo la pausa per le Nazionali della scorsa settimana, anche questo weekend spazio ai campionati di Serie A TIM e Serie BKT, gli ultimi a partire in Europa: anche quest’anno grandi protagoniste dell’offerta multi-sport di DAZN. Come sempre spazio anche agli altri campionati di calcio trasmessi sul bouquet di Perform: Ligue 1, Liga Santander, Eredivisie, MLS, Chinese Super League, J1 League e la recente NFL. Senza dimenticarsi del programma di Eurosport, da agosto disponibile anche su questa piattaforma, grazie all’accordo tra Perform e Discovery Channel.

Terza settimana di Serie A e Serie B, i campionati di calcio italiano di cui Dazn ha i diritti. Ricordiamo infatti, che nel massimo campionato la società di Perform ha in esclusiva tre gare a settimana (sabato ore 20.45, domenica ore 12.30 e domenica ore 15). i Perform ha in esclusiva tre gare a settimana (sabato ore 20.45, domenica ore 12.30 e domenica ore 15). Nel campionato dei professionisti, invece, trasmetterà in diretta e in esclusiva 9 gare su 10 a giornata, compresi playoff, playout e fasi finali. Questo fine settimana in Serie A occhi puntati all’ anticipo di sabato sera tra Inter e Udinese, in programma sabato alle ore 20.45, mentre in Serie B occhi puntati a Pisa-Cremonese, sfida tra due protagoniste indiscusse dell’ultima sessione di mercato. Ricordiamo, infine, che questo weekend Dazn trasmetterà anche la sfida di EFL Championship tra il Derby County e il Cardiff City. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione Dazn completa di questo weekend: giorno, orario e partite.



Palinsesto DAZN: le dirette del 13-14-15-16 settembre

DIRETTE DAZN VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2019

Shandong Luneng – Shanghai SIPG (Chinese Super League): ore 13.35

Estonia – Polonia (CEV EuroVolley 2019 M): ore 17.00

Amiens – Lione (Ligue 1): ore 20.45

Derby County – Cardiff City (EFL Championship): ore 20.45

Pordenone – Spezia (Serie BKT): ore 21.00

Pittsburgh Pirates – Chicago Cubs (MLB): ore 22.05

DIRETTE DAZN SABATO 14 SETTEMBRE 2019



Real Madrid – Levante (La Liga): ore 13.00

Zona Gol Serie BKT: ore 15.00

Ascoli – Livorno (Serie BKT): ore 15.00

Cittadella – Trapani (Serie BKT): ore 15.00

Perugia – Juve Stabia (Serie BKT): ore 15.00

Virtus Entella – Frosinone (Serie BKT): ore 15.00

PSG – Strasburgo (Ligue 1): ore 17.30

Venezia – Chievo (Serie BKT): ore 18.00

Real Sociedad – Atletico Madrid (La Liga): ore 18.30

Inter – Udinese (Serie A TIM): ore 20.45

Barcellona – Valencia (La Liga): ore 21.00

DIRETTE DAZN DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019



Genoa – Atalanta (Serie A TIM): ore 12.30

Parma – Cagliari (Serie A TIM): ore 15.00

Cosenza – Pescara (Serie BKT): ore 15.00

Crotone – Empoli (Serie BKT): ore 15.00

NFL RedZone – Week 2 (NFL): ore 19.00

Pisa – Cremonese (Serie BKT): ore 21.00

New Orleans Saints – Los Angeles Rams (NFL): ore 22.25

DIRETTE DAZN LUNEDì 16 SETTEMBRE 2019