Qualificazioni Euro 2020, il programma di oggi 8 settembre: Finlandia-Italia il clou

Qualificazioni Euro 2020, a partire da oggi domenica 8 settembre si giocano le gare valide per la 6.a giornata delle Qualificazioni ad Euro 2020. Questa 6.a giornata si giocherà a partire da oggi sino a martedì 10 settembre.

Qualificazioni Euro 2020, gruppo J. A Yerevan i padroni di casa del’Armenia ospitano la Bosnia. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta casalinga 1-3 contro l’Italia, mentre i bosniaci vengono dalla ‘manita’ inflitta al povero Liechtenstein. Armenia, ferma a 6 punti, mentre la Bosnia è salita a 7 punti. Le altre due gare del girone sono in programma alle ore 20.45 e vedranno in campo Grecia-Liechtenstein e Finlandia-Italia. Per quanto riguarda la Grecia, gli ellenici sono penultimi con 4 punti e hanno poche speranze di qualificarsi ad Euro 2020; nell’altro match la Finlandia ha 12 punti in classifica ed è a meno 3 punti dalla capolista Italia, a quota 15 punti ed a punteggio pieno.

Qualificazioni Euro 2020, gruppo D. Alle ore 18 la Svizzera allo ‘Stade de Tourbillon’ di Sion ospita Gibilterra in un match abbordabilissimo per la squadra di Petkovic, i padroni di casa dopo il pareggio in Irlanda hanno 5 punti ed hanno una gara in meno rispetto alle altre, Gibilterra è ferma a 0. Sempre alle ore 18 a Tbilisi la Georgia ospita la Danimarca, i georgiani hanno riposato nel turno precedente e sono fermi a 3 punti, mentre la Danimarca è seconda con 8 punti a meno 3 dall’Irlanda che ne ha 11 e che quest’oggi riposa.

Qualificazioni Euro 2020, gruppo F. Alle ore 18 la Romania ospita Malta, i padroni di casa vorranno tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro la Spagna, i rumeni sono 4° con 7 punti in classifica, mentre Malta è reduce dalla sconfitta 2-0 sul campo della Norvegia ed è ferma a 0 punti. Alle ore 20.45 si giocheranno le altre due gare del girone: Svezia-Norvegia e Spagna-Far Oer. A Solna la Svezia ospita la Norvegia per il derby scandinavo, i padroni di casa sono secondi con 10 punti a meno 5 dalla Spagna, mentre la Norvegia è terza con 8 punti a meno 2 punti dalla stessa Svezia. Allo stadio ‘Municipal El Molinon’ di Gijon la Spagna riceve le Isole Far Oer, iberici primi con 15 punti, mentre gli ospiti sono fermi a 0 punti.

Qualificazioni Euro 2020, il programma completo di domenica 8 settembre:

Girone J Armenia-Bosnia (ore 15);

Girone D Georgia-Danimarca (ore 18);

Girone D Svizzera-Gibilterra (ore 15);

Girone I Romania-Malta (ore 18);

Girone J Finlandia-Italia (ore 20.45);

Girone J Grecia-Liechtenstein (ore 20.45);

Girone F Spagna-Far Oer (ore 20.45);

Girone F Svezia-Norvegia (ore 20.45).