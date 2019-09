Rieti-Bari streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 8 settembre

Rieti-Bari, i galletti cercano il riscatto. I biancorossi di mister Cornacchini hanno iniziato il campionato con la vittoria all’esordio contro il Sicula Leonzio e il clamoroso tonfo di domenica scorsa in casa contro la Viterbese. I pugliesi sono i favoriti per la promozione diretta e cercheranno di rimettersi subito in carreggiata contro i laziali di Mariani reduci da due sconfitte nelle prime due gare contro Ternana e Picerno. Il match Rieti-Bari, valevole per la terza giornata del girone C della Serie C 2019/20, si gioca domenica 8 settembre alle ore 15.00 nello stadio Manlio Scopigno della cittadina laziale. Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra le due squadre. La sfida sarà arbitrata dal signor Daniele Perenzoni di Rovereto coadiuvato dagli assistenti Di Monte e Lenza.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI RIETI-BARI

Rieti: Pegorin; Zanchi, Aquilanti, Gigli, Marchi, Tirelli, Guiebre, Tiraferri, Marino, De Sarlo, Marcheggiani

Bari: Frattali, Di Cesare, Sabbione, Kupisz, Costa, Hamlill, Schiavone, Scavone, Antenucci, Terrani, Neglia.

Dove vedere Rieti-Bari, diretta tv e streaming

Il match Rieti-Bari sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.