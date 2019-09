Roma, in arrivo anche Mkhitaryan? I dettagli

Roma scatenata in questi ultimi giorni di mercato. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Smalling e Kalinic (sbarcato ieri a Fiumicino), I giallorossi starebbero pensando di completare la rosa con un innesto sulle fasce: il nome caldo è quello di Mhitaryan, turco classe ’89, attualmente in forza all’ Arsenal.

Quattro gol nella passata stagione, Mkhitaryan continua ad essere un giocatore di grande esperienza. L’ ex Shaktar, fino a poco tempo fa uno dei pezzi pregiati del mercato, è scivolato indietro nelle gerarchie di Emery, dopo che l’ Arsenal si è regalato il grande colpo Pepè dal Lille.

Fonseca, che confida nella classe e nella voglia di riscatto del ragazzo, lo avrebbe chiesto alla società come sostituto di Diego Perotti, fermi ai box dopo aver riportato un brutto infortunio contro il Genoa.

Con El Shaarawy volato in Cina quest’ estate, la Roma ha bisogno di una nuova pedina sulle fasce laterali che possa ben integrarsi nel 4-2-3-1 disegnato da Fonseca.

Per ora, le voci sul possibile arrivo di Mkhitaryan a Roma devono trovare ancora conferme. A quanto pare, Petrachi starebbe lavorando su un’ ipotesi di prestito con diritto di riscatto, e non è detto che, in queste ultime ore (si chiude alle 22:00), non possa regalare alla Capitale l’ ultimo grande colpo.