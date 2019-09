Romania-Spagna: diretta tv e streaming, dove vedere match Qualificazioni Euro 2020, 5 settembre

La Spagna di Moreno se la vedrà con la Romania in questo quarto match di Qualificazioni Mondiali del Gruppo F. Le furie rosse sono a punteggio pieno nel girone con 12 punti, ovvero quattro vittorie su quattro partite contro Norvegia, Malta, Isole Faroe e Svezia. Un biglietto da visita notevole per il tecnico iberico, subentrato a Luis Enrique. Il quale ha rinunciato alla guida della nazionale spagnola per assistere suo figlia Xana. Purtroppo deceduta nei giorni scorsi per un tumore osseo. La Romania si trova al terzo posto del girone con 7 punti e vuole tornare in corsa per il secondo posto, al momento occupato dalla Svezia con il medesimo punteggio, ma con una differenza reti migliore rispetto ai rumeni. Gli uomini di tenere d’occhio per la Spagna sono Morata e Rodrigo, autore di ottime prestazioni in queste qualificazione. Così come il difensore-bomber Sergio Ramos, capace addirittura di andare in gol per tre volte in queste qualificazioni. Tra le fila rumene, attenzione alle due punte Keseru e Puscas. Sugli scudi nelle precedenti gare. Calcio d’inizio giovedì 5 settembre, ore 20:45.

Romania-Spagna, diretta tv e streaming, dove vedere il match Qualificazioni Euro 2020, 5 settembre ore 20:45

La partita di Qualificazioni a Euro 2020, Romania-Spagna, in programma giovedì alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta tv sulle reti Mediaset. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming, la gara sarà disponibile su Mediaset Play. Buon divertimento!