Salernitana-Chievo: dove vedere il match, streaming gratis e diretta tv 25 settembre

Giampiero Ventura sfida il suo passato questa sera nel posticipo serale di questo infrasettimanale di Serie B 2019/20. La sua Salernitana infatti, sfiderà il Chievo Verona. L’ex tecnico del Torino scelse proprio la società veneta nella passata stagione per ripartire dopo “l’apocalisse” vissuta con la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2018 in Russia. L’esperienza con il Chievo però duro solo poche giornate per delle incomprensioni che restano ancora un mistero. La sua Salernitana sta facendo un discreto campionato ed è al momento al sesto posto in classifica. Deludente invece l’inizio di campionato del Chievo: i veneti hanno racimolato solamente 5 punti nelle prime quattro giornate, vincendo solamente una partita. Troppo poco per una squadra che ambisce al ritorno in Serie A. Il match di questa sera dunque sarà probabilmente decisivo per la panchina di Marcolini, chiamato alla vittoria in una campo difficile come quello di Salerno. Un match da non perdere. Calcio d’inizio ore 21, mercoledì 25 settembre.

Salernitana-Chievo, streaming e diretta tv, mercoledì 25 settembre ore 21

La partita Salernitana-Chievo, valida per la quinta giornata di Serie B 2019/20 in programma mercoledì 25 alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti in esclusiva del campionato di Serie B 2019/20. Buona visione!