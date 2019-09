Scozia-Belgio. Alle ore 20.45 all’ Hampden Park di Glasgow i padroni di casa della Scozia guidati in panchina dal C.T Steve Clark ospita il Belgio del C.T Roberto Martinez per il match valido relativo al Gruppo I delle Qualificazioni ad Euro 2020, fanno parte di questo girone anche Russia, Kazakistan, Cipro e San Marino. Le altre 2 gare di questo girone in programma questa sera alle ore 20.45 sono San Marino-Cipro e Russia-Kazakistan. Questo Gruppo I è guidato dal Belgio, infatti i ‘diavoli rossi’ dopo 5 partite sono a punteggio pieno con 15 punti con 3 punti di vantaggio sulla Russia, seconda. La Scozia, invece, dopo 5 giornate ha solo 6 punti ed ha pochissime chances di qualificarsi per i prossimi Europei. Al terzo posto del girone c’è il Kazakistan con 7 punti, chiudono il gruppo Cipro con 4 punti e San Marino, ultimo con 0 punti. Nell’ultimo turno la Scozia ha perso a Glasgow 1-2 contro la Russia, mentre vittoria facile per il Belgio che a Serravalle ha liquidato con un netto 0-4 la pratica San Marino. Scozia-Belgio sarà diretta dal signor Pawel Gil della Polonia, coaudiuvato da Konrad Sapela e Marcin Borkowski, mentre il quarto uomo sarà Pawel Raczkowski.

Scozia-Belgio, le probabili formazioni. QUI SCOZIA- Il C.T Clark schiererà i suoi con il 4-3-3 con Marshall in porta; in difesa spazio a O’Donnell, Mulgrew, Cooper e Robertson; a centrocampo giocheranno McTominay, McGinn e McGregor; il tridente offensivo sarà formato da Forrest, McBurnie e Fraser. QUI BELGIO- I ‘diavoli rossi’ saranno disposti in campo dal C.T Martinez con il 3-4-3 con Courtois tra i pali; il terzetto difensivo sarà formato da Alderweireld, Denayer e Vertonghen; a centrocampo giocheranno Meunier, De Bruyne, Tielemans e Carrasco; davanti spazio a Chadli, Lukaku e Mertens.

Scozia (4-3-3): Marshall; O’Donnell, Mulgrew, Cooper, Robertson; McTominay, McGinn, McGregor; Forrest, McBurnie, Fraser. C.T: Clark.

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Tielemans, Carrasco; Chadli, Lukaku, Mertens. C.T: Martinez.

Scozia-Belgio, come seguire il match in tv e streaming

Scozia-Belgio, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, non verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, infatti sul canale 20 la gara ad essere trasmessa sarà Irlanda del Nord-Germania. Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.

Scozia-Belgio, i precedenti. Il bilancio delle due squadre narra di 19 partite disputate con 4 vittorie scozzesi, 3 pareggi e 12 vittorie del Belgio. L’ultimo confronto tra le due nazionali, giocato in Scozia, risale all’ Amichevole Internazionale del 7 settembre del 2018, gara vinta 0-4 dal Belgio. L’ultimo confronto ufficiale, invece, sempre in Scozia, risale al 6 settembre del 2013 in occasione delle Qualificazioni al Mondiale del 2014 in Brasile, quel match si concluse con una vittoria 0-2 sempre del Belgio.