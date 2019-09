Serie B 2019-2020 5.a giornata, le partite del turno infrasettimanale: Pisa-Empoli il clou

Serie B. Si gioca martedì 24 settembre il 1° turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2019-2020. Il programma di questa 5.a giornata di Serie B vedrà giocare 8 sfide martedì 24 settembre, mentre mercoledì 25 saranno in programma i due posticipi, uno alle ore 19, ovvero Trapani-Cremonese, mentre l’altro si giocherà alle ore 21, Salernitana-Chievo. Tutto il turno di Serie B sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn.

Serie B, programma partite martedì 24 settembre



Il programma della 5.a giornata di Serie B si giocherà quasi completamente martedì 24 settembre con 8 sfide in programma alle ore 21. Ecco la presentazione degli 8 incontri del martedì di Serie B.

Ascoli-Spezia. Allo stadio ‘Del Duca’ si affrontano due squadre che giungono a quest’incontro da due momenti completamente differenti. I marchigiani dopo 4 giornate sono la terza forza di questo campionato con 9 punti in classifica e i bianconeri padroni di casa giungono a quest’incontro con il morale alto dopo la ‘manita’ rifilata in trasferta alla Juve Stabia. I liguri, invece, dopo 4 giornate sono a quota 4 punti e nel turno precedente hanno pareggiato 2-2 nel match casalingo contro il Perugia.

Cittadella-Pescara. Allo stadio ‘Tombolato’ si affrontano due squadre che vogliono tornare alla vittoria. I padroni di casa dopo 4 giornate hanno solo 3 punti in classifica e vogliono iniziare ad invertire la rotta a partire da questo match contro gli abruzzesi, Cittadella sconfitto sabato 1-0 sul campo dell’Empoli. Gli abruzzesi, invece, dopo 4 turni di campionato hanno 7 punti in classifica e nel turno precedente hanno bloccato all’ ‘Adriatico’ la Virtus Entella sul risultato di 1-1.

Cosenza-Livorno. Allo stadio ‘Marulla’ si affrontano due squadre che dopo 4 turni di campionato sono risucchiate nella parte bassa della classifica. I calabresi hanno raccimolato 1 solo punto in 4 giornate, mentre i toscani hanno solo 3 punti. Il Cosenza nel turno precedente è stato beffato nel recupero dal Benevento, mentre il Livorno ha ottenuto la 1.a vittoria in questo campionato battendo il Pordenone per 2-1.

Crotone-Juve Stabia. Allo stadio ‘Scida’ il Crotone di Stroppa ospita la Juve Stabia di Caserta. Gli ‘squali’ dopo 4 giornate di campionato hanno 5 punti ma nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta sul campo della Cremonese per 2-1. Le ‘vespe’, invece, devono assimilare ancora l’impatto con il campionato cadetto, infatti i campani sono fermi a quota 1 punti e nel turno precedente è arrivata una pesantissima sconfitta casalinga contro l’Ascoli per 1-5.

Entella-Venezia. Allo stadio comunale di Chiavari la capolista Entella, insieme con il Benevento, ospita il Venezia. Infatti i liguri sono in testa alla classifica del campionato di Serie B insieme ai campani allenati da Inzaghi, nell’ultimo turno la formazione di Boscaglia è stata fermata sul pareggio dal Pescara; i lagunari, invece, dopo 4 giornate hanno 4 punti in classifica e nel turno precedente è arrivato un buon pareggio sul campo del Frosinone.

Perugia-Frosinone. Allo stadio ‘Curi’ gli umbri di Massimo Oddo ricevono il Frosinone di un altro campione del Mondo di Germania 2006, Alessandro Nesta. I padroni di casa dopo 4 giornate hanno 8 punti in classifica e nel turno precedente è giunto il pareggio esterno per 2-2 sul campo dello Spezia. I ciociari, invece, sono partiti a rilento in quest’avvio di campionato ottenendo 4 punti dopo 4 giornate di Serie B e nel turno precedente i ciociari hanno pareggiato 1-1 allo ‘Stirpe’ contro il Venezia.

Pisa-Empoli. All’ ‘Arena Garibaldi’ va in scena il match più atteso della 5.a giornata di Serie B, ovvero si gioca il derby toscano tra il Pisa e l’Empoli. I padroni di casa dopo 4 giornate di campionato hanno 8 punti e nel turno precedente hanno pareggiato 2-2 contro il Chievo; anche gli ospiti hanno 8 punti in classifica ma sono reduci dal successo per 1-0 contro il Cittadella.

Pordenone-Benevento. Alla ‘Dacia Arena’ il neo promosso Pordenone ospita la seconda capolista del campionato di Serie B, il Benevento. I ‘ramarri’ hanno 6 punti in classifica e sono reduci dalla sconfitta esterna sul campo del Livorno per 2-1. I ‘campani’ guidano la classifica di Serie B con 10 punti in compagnia della Virtus Entella e nell’ultimo turno di campionato è arrivata la vittoria nel finale 1-0 contro il Cosenza.

Serie B, partite 5.a giornata mercoledì 25 settembre



Trapani-Cremonese (ore 19);

Salernitana-Chievo (ore 21).