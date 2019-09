Serie C, il programma della 3° giornata. Due big match: Carpi-Vicenza e Como-Monza

Serie C, il programma della 3° giornata nei tre gironi. Spiccano Carpi-Vicenza nel girone B e Como-Monza nel girone A. Terza giornata per la Lega Pro 2019-20, ora chiamata Serie C, che dopo i primi due turni di campionato entra nel vivo con le sfide in programma da sabato e fino a lunedì. Anche quest’anno sessanta squadre divise in tre gironi, il girone A per il Nord, il girone B per il Nord-Est e Centro ed infine il girone C per il Sud e le Isole. Terza giornata che si aprirà sabato con gli anticipi delle 20.45: nel girone A Novara-Lecco, nel girone B Carpi-Vicenza e nel girone C Avellino-Teramo. Domenica in programma le altre partite, distribuite tra le ore 15.00 e le ore 17.30, mentre lunedì chiuderà il programma Modena-Padova con il Monday Night.

Serie C. Una terza giornata che vedrà in palio due big match: il primo nel girone A, l’altro nel girone B. Como-Monza è sicuramente la sfida più attesa, un derby tra due squadre che si trovano attualmente nella posizione alta della classifica con zero punti di distacco. Sarà anche la sfida tra due presidenti molto conosciuti: se il Como è di proprietà di Michael Gandler, dall’altra parte non poteva non mancare lui, Piersilvio Berlusconi, che lo ha acquistato l’anno scorso. L’altro grande big match è Carpi-Vicenza, nel girone B.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio il programma della terza giornata di Serie C, diviso per girone (gare, data del match e orario).



Serie C, il programma della 3° giornata

GIRONE A

Novara – Lecco, sabato 07 settembre ore 20.45

Giana Erminio – Pianese, domenica 08 settembre ore 15.00

Pontedera – Olbia, domenica 08 settembre ore 15.00

Pro Patria – Pergolettese, domenica 08 settembre ore 15.00

Como – Monza, domenica 08 settembre ore 17.30

Pistoiese – Gozzano, domenica 08 settembre ore 17.30

Pro Vercelli – Albinoleffe, domenica 08 settembre ore 17.30

Robur Siena – Carrarese, domenica 08 settembre ore 17.30

Arezzo – Juventus U23, mercoledì 18 settembre ore 20.30

GIRONE B

Carpi – Vicenza, sabato 07 settembre ore 20.45

Arzignano Chiampo – Gubbio, domenica 08 settembre ore 15.00

Fermana – Feralpi Salò, domenica 08 settembre ore 15.00

Vecomp Verona – Cesena, domenica 08 settembre ore 15.00

Fano – Ravenna, domenica 08 settembre ore 17.30

Reggio Audace – Imolese, domenica 08 settembre ore 17.30

Rimini – Alto Adige, domenica 08 settembre ore 17.30

Triestina – Piacenza, domenica 08 settembre ore 17.30

Vis Pesaro – Sambenedettese, domenica 08 settembre ore 17.30

Modena – Padova, lunedì 09 settembre ore 20.45

GIRONE C