Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla quarta giornata. La 4.a giornata del girone H del campionato di Serie D vede al comando tre squadre con 9 punti, Brindisi, Fasano e Taranto. Il Brindisi ha battuto allo stadio ‘Fanuzzi’ il Cerignola per 1-0; il Fasano ha ottenuto la prima sconfitta di questo campionato perdendo 1-0 a Sorrento ed infine il Taranto che si è imposto nettamente in trasferta contro il Val d’Agri vincendo per 1-4. La vera sorpresa di quest’avvio di stagione è la Gelbison che dopo il pareggio per 0-0 contro il Gladiator si ritrova con 8 punti in classifica a ridosso delle prime 3, ma la particolarità dei lucani è che non hanno subito reti al momento. Spettacolo allo ‘Zaccheria’ tra Foggia e Gravina con il match che si è concluso con un pirotecnico 3-3; seconda sconfitta consecutiva per il Bitonto che tra le mura amiche del ‘Città degli Ulivi’ perde 0-1 contro l’Agropoli, mentre l’Altamura ottiene la seconda vittoria consecutiva battendo al ‘D’Angelo’ il Francavilla in Sinni per 1-0. Vince in trasferta la Nocerina 0-1 contro il Nardò mentre l’Andria ha ottenuto la sua prima vittoria battendo al ‘Degli Ulivi’ il Casarano 1-0. Intanto mercoledì si è recuperato Andria-Cerignola rinviata lo scorso 8 settembre, match terminato 0-0.

Serie D girone H, 5.a giornata. Tra i match in programma di questo turno di campionato, spicca il derby della ‘Capitanata’ Cerignola-Foggia, in programma alle ore 15 allo stadio ‘Monterisi’ di Cerignola. Le 3 capolista di questo girone saranno impegnate tutte e 3 in casa: il Brindisi ospiterà allo stadio ‘Fanuzzi’ il Val d’Agri; il Fasano allo stadio ‘Curlo’ riceverà la sorpresa Gelbison ed infine il Taranto allo ‘Iacovone’ ospiterà il Sorrento. In questo turno sono in programma altri 2 derby: il derby della Murgia Gravina-Altamura e il derby salentino Casarano-Nardò, a questi si aggiunge la sfida campana Agropoli-Gladiator. Impegno ostico per il Bitonto che allo stadio ‘San Francesco’ di Nocera Inferiore farà visita alla Nocerina, chiude il turno l’Andria, impegnata al ‘Fittipaldi’ contro i lucani del Francavilla in Sinni.

Ecco tutto il programma odierno:

Agropoli-Gladiator (ore 15);

Cerignola-Foggia (ore 15);

Brindisi-Val d’Agri (ore 15);

Casarano-Nardò (ore 15);

Fasano-Gelbison (ore 15);

Francavilla-Andria (ore 15);

Taranto-Sorrento (ore 15);

Gravina-Altamura(ore 15.30);

Nocerina-Bitonto (ore 15.30).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla quarta giornata. Nel girone I le gerarchie pian piano iniziano a definirsi, infatti il Palermo con la vittoria casalinga per 3-1 contro il Ragusa è in testa alla classifica con 12 punti, insegue il Licata con 10 punti che con la 3.a vittoria consecutiva ottenuta a Palmi contro la Palmese 1-2 si piazza al secondo posto. Al terzo posto in classifica troviamo l’Acireale con 9 punti reduce dallo spettacolare 4-2 contro il Troina. In zona playoff risale il Savoia dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro il Marsala; perde invece il Corigliano 0-1 contro la Cittanovese; pareggio per 2-2 in Biancavilla-F.C Messina. Nella parte bassa della classifica oltre la Palmese alla 4.a sconfitta consecutiva in altrettante gare, perde anche il Roccella, sconfitta 1-0 contro il Nola; perde anche il Castrovillari, sconfitto 3-1 dall’ A.C.R Messina; sconfitta pesante anche per il San Tommaso, sconfitto nettamente 4-0 dal Giugliano.

Serie D girone I, 5.a giornata. Impegno in trasferta per la capolista Palermo, impegnato contro l’ FC Messina; la seconda forza del campionato, il Licata, ospiterà il Nola; mentre l’Acireale, terzo, avrà un impegno sulla carta più morbido giocando in trasferta contro un Marsala in difficoltà. La 4.a forza di questo girone, il Savoia, farà visita alla Cittanovese; in zona playoff interessante la sfida tra Biancavilla e Corigliano. Nella parte calda della classifica si affrontano due squadre entrambe in difficoltà in questo momento, ovvero Castrovillari-Palmese; il Roccella ospiterà il Giugliano; il Troina sarà ospite del San Tommaso ed infine chiude il programma la sfida Ragusa-A.C.R Messina.

Ecco tutto il programma odierno: