Spagna-Far Oer: diretta tv e streaming, dove vedere Qualificazioni Euro 2020, 8 settembre

La risicata vittoria contro la Romania ha in ogni caso confermato la forza della Spagna di Moreno. Gli spagnoli sono a punteggio piano nel Gruppo F con 15 punti, e hanno ipotecato la qualificazione al prossimo Euro 2020. Il match che andrà in scena questa sera contro le Isole Faroe, sarà dunque una pura formalità per le furie rosse. La Spagna si gode l’incredibile stato di forma in zona gol di Sergio Ramos. Il difensore centrale del Real Madrid è il goleador degli spagnoli in queste Qualificazioni a Euro 2020, avendo realizzato ben 4 reti. Addirittura è il decimo giocatore più prolifico nella storia della roja, con uno score complessivo di 21 reti. Insomma, il Ct delle Faroe, Olsen, dovrà stare molto attento alle palle inattive dov’è Ramos è un maestro a inserirsi. Proprio Olsen ha giudicato Ramos un ottimo calciatore in conferenza stampa, ma troppo duro. Le Isole Faroe sono il fanalino di coda, ferme a 0 punti nel Gruppo F. Calcio d’inizio questa sera, domenica 8 settembre, ore 20:45.

Spagna-Isole Faroe: diretta tv e streaming, dove vedere match, domenica 8 settembre

Il match di Qualificazione a Euro 2020, Spagna-Isole Faroe, non verrà trasmesso in diretta tv da nessuna emittente nazionale. Per coloro che volessero vedere il match in streaming, direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, la partita è visibile in vari portali streaming online. Consigliamo di seguire i profili Facebook delle due federazioni calcistiche, i quali potrebbero rendere il match disponibile per la visione in streaming.