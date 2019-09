Taranto-Sorrento. Alle ore 15 allo stadio ‘Erasmo Iacovone’ di Taranto i rossoblù di mister Nicola Ragno ospitano i campani del Sorrento, allenati da mister Vincenzo Maiuri, il match è valido per la 5.a giornata del campionato di Serie D, girone H. I padroni di casa attualmente sono primi in classifica in coabitazione con Brindisi e Fasano con 9 punti all’attivo (3 vittoria ed 1 sconfitta), nell’ultimo turno gli ionici hanno sconfitto 1-4 in trasferta il Val d’Agri; i campani, invece, occupano la 14.a posizione con 4 punti all’attivo (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte), nell’ultimo turno il Sorrento ha ottenuto la prima vittoria in campionato battendo 1-0 il Fasano. In settimana capitan Genchi ha spronato la squadra anche in vista del match contro campani affermando: “Il Sorrento senza dubbio è una squadra molto organizzata e votata al bel gioco, sono sicuro che verranno allo Iacovone con la voglia di imporre la loro filosofia di gioco. Non hanno nulla da perdere, per quanto riguarda il match, sono sicuro che sarà una gara simile come a quella giocata contro il Nardò, ovvero giocheranno in difesa cercando di impensierci in contropiede. Dobbiamo avere molta pazienza e sfruttare le occasioni che ci capiteranno. Sarebbe bello chiudere la mia carriera qui a Taranto”. (tuttocalciopuglia.com). Anche il mister degli jonici, Ragno, ha analizzato in settimana la gara contro il Sorrento: “Sono abbastanza informato sul Sorrento, conosco perfettamente l’allenatore e tra noi c’è una profonda stima. I nostri avversari vorranno raggiungere quanto prima la salvezza e possono raggiungere questo obiettivo il prima possibile vedendo la rosa a disposizione. Noi dobbiamo fare il nostro e dobbiamo sfruttare le occasioni che ci capiteranno ma diventeremo una grande squadra solo se chiuderemo i match nei primi 45′ minuti di gioco” (tuttocalciopuglia.com). Taranto-Sorrento sarà diretta dal signor Alessandro Cutrufo di Catania, coaudiuvato da Benedetto Torraca e Matteo Della Monica, entrambi di La Spezia.





Taranto-Sorrento, come seguire il match in tv e streaming

Taranto-Sorrento, info diretta tv e streaming. Questa gara della 5.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gare anche in differita sia su Studio 100 che sul canale 85 del digitale terrestre lunedì 30 settembre alle ore 17.15 e in replica mercoledì 2 ottobre sempre sul canale 85 alle 22.30. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre.