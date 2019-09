Trapani-Salernitana: streaming e diretta tv, dove vedere Serie B su DAZN, 22 settembre

L’unica partita domenicale di questa 4a giornata di Serie B 2019/20, sarà Trapani-Salernitana. Giampiero Ventura è determinato a rilanciarsi nel grande calcio dopo le due ultime fallimentari esperienze con Nazionale italiana e Chievo Verona. La sua Salernitana è partita bene vincendo all’esordio contro il Pescara per 3-1. Poi è arrivato il successo in trasferta contro il Cosenza ma alla terza giornata, c’è stata la battuta di arresto inaspettata in casa. Contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Per dimenticare quest’ultimo passo falso, gli uomini di Ventura si affideranno all’estro offensivo dell’attaccante del Gambia, Jallow. Il talentuoso classe 1995 africano è andato in rete per ben due volte contro il Pescara, sfoderando doti tecniche e offensive degne di nota.

La difesa del Trapani di Francesco Baldini è avvisata. I siciliani sono reduci da tre sconfitte consecutive in altrettante partite: tanti i gol subiti, ben 6 e solo 1 realizzato. C’è bisogno di una reazione già a partire da domani. Calcio d’inizio ore 21, domenica 22 settembre.

Trapani-Salernitana: diretta tv e streaming, dove vedere match Serie B su DAZN, domenica 22 settembre

Il match valido per la 4a giornata di Serie B 2019/20, Trapani-Salernitana, in programma domenica 22 settembre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming sulla piattaforma tv DAZN, in esclusiva. Buon divertimento!