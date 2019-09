L. R. Vicenza-Rimini streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 15 settembre

Vicenza-Rimini, di scena al Menti il second match casalingo dei biancorossi. Gli uomini di mister Di Carlo sono reduci dal pareggio di sabato scorso contro il Carpi e hanno totalizzato sette punti nelle prime tre giornate di campionato. La squadra è una delle favorite per la promozione in Serie B e vuole continuare la striscia positiva in casa contro i romagnoli allenati da Renato Cioffi che hanno cinque punti in classifica. Il match Vicenza-Rimini, valevole per la quarta giornata del girone B della Serie C 2019/20, si gioca domenica 15 settembre alle ore 17.30 nello stadio Romeo Menti della città veneta. In occasione della sfida ci sarà il ricordo speciale del centenario della nascita di Menti, indimenticato calciatore vicentino del Grande Torino. Nei due precedenti tra le due squadre nella scorsa stagione si registrano altrettanti pareggi. L’arbitro designato per la partita è il signor Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia.

Dove vedere Vicenza-Rimini, diretta tv e streaming

Il match Vicenza-Rimini sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.