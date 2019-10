Ascoli-Pescara streaming e diretta tv, dove vedere Serie B domenica 6 ottobre

Il posticipo serale di questa 7a giornata di Serie B vedrà di fronte l’Ascoli contro il Pescara. La squadra allenata da Zanetti si è inceppata dopo un bell’inizio di stagione dov’è stata pure in vetta per qualche giornata. Nonostante l’ultima gara persa contro la Cremonese di Rastelli, i bianconeri sono ancora in piena zona playoff essendo al sesto posto solitario in classifica con 12 punti. Solamente tre in meno della capolista Benevento. Il Pescara invece non viaggia in buone acque venendo da due sconfitte consecutive contro Cittadella e Crotone. Dunque è in cerca di riscatto anche se l’Ascoli parte con i favori del pronostico avendo pure in avanti un bomber come Da Cruz, pronto a stupire ancora dopo le quattro reti segnate in questa prima 6 giornate. La compattezza dell’Ascoli è senza dubbio impressionante a livello difensivo, avendo subito solamente 5 reti mentre la retroguardia del Pescara preoccupa non poco il tecnico Zauri. 12 gol subiti sono tanti e data la grande vena offensiva della compagine di Zanetti, l’allenatore degli abruzzesi avrà senza dubbio lavorato molto sul piano difensivo. Calcio d’inizio domenica 6 ottobre, ore 21.

Ascoli-Pescara, streaming e diretta tv, dove vedere match Serie B domenica 6 ottobre ore 21

Il match Ascoli-Pescara, valido per il posticipo della 7a giornata di Serie B, in programma domenica 6 ottobre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN, disponibile al canale 209 di Sky. Buon divertimento!