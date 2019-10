ATALANTA MAGLIA CHAMPIONS: UN PEZZO DI STORIA – L’Atalanta ha perso contro lo Shakhtar per 2-1, ma nonostante ciò è stata scritta una grande pagina di storia nerazzurra. Sotto il profilo estetico, la prima cosa che viene messa in evidenza è la nuova maglia nerazzurra: righe strette, logo a destra (invece che al centro) e le patch della UEFA Champions League. Una casacca storica visto che si tratta della prima Coppa dei Campioni della Dea: un pezzo importante per i collezionisti. Ecco tutte le novità per quanto concerne questo contesto abbastanza interessante.

MAGLIA EDIZIONE LIMITATA: CHI ARRIVA PRIMA MEGLIO ALLOGGIA – Da stamattina la nuova maglia è acquistabile anche online (storeatalanta.it): il costo è 90€; con la personalizzazione viene € 105. Tutto molto bello, ma occhio: ci sono soltanto 2800 pezzi, quindi meglio affrettarsi per comprare un cimelio storico di grandissimo valore.

ATALANTA MAGLIA CHAMPIONS: IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’ SULLE DIVISE CASALINGHE – “Dopo la maglia da trasferta, ecco la maglia che i nerazzurri indosseranno in occasione delle loro partite casalinghe di Uefa Champions League 2019-2020. Come noto i nerazzurri disputeranno i match interni del Group Stage C allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, la prima squadra ospite sarà lo Shakhtar Donetsk, quindi il Manchester City, infine la Dinamo Zagabria. La maglia sarà disponibile all’Atalanta Store di via Tiraboschi 89 a Bergamo a partire da lunedì 23 settembre in edizione limitata”.