ATALANTA-MANCHESTER CITY BIGLIETTI: L’ATTESA STA FINENDO PER LA CHAMPIONS – L’Atalanta è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro il Cagliari di Rolando Maran: partita che è considerata da tutti come uno scontro diretto per andare in Europa. I nerazzurri sono consolidati al terzo posto grazie al pareggio contro il Napoli allo stadio San Paolo. Il Gewiss Stadium sarà esaurito, con il popolo atalantino pronto a sostenere la squadra soprattutto nei momenti di difficoltà. Ovviamente la testa è anche sulla sfida di ritorno contro il Manchester City di Guardiola a San Siro. Ecco la situazione per quanto riguarda il punto sui biglietti.

ATALANTA-MANCHESTER CITY BIGLIETTI: LA SITUAZIONE

Oggi a mezzogiorno, attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, sono stati messi a disposizione i biglietti per quanto concerne la vendita del secondo anello rosso in vista del match casalingo contro il Manchester City di Guardiola. La situazione è abbastanza chiara: il settore (che ha un costo di 63€) si sta esaurendo sotto tutti i punti di vista. In questi casi bisogna affrettarsi, contando che c’è ancora qualche posto nel secondo anello arancio (stesso costo del rosso). Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni: si prospetta l’ennesimo tutto esaurito per questo match di cartello.