Barcellona-Inter streaming gratis e diretta tv Champions League, dove vedere il match 2 ottobre

Barcellona-Inter, scontro cruciale per la qualificazione. Gli uomini di Antonio Conte hanno iniziato alla grande la stagione con sei vittorie su sei in campionato e guidano la classifica della Serie A con 18 punti in attesa del big match di domenica prossima contro la Juventus. Fin qui l’unica nota stonata è stata il pareggio casalingo contro lo Slavia Praga che ha complicato i piani di qualificazione in un girone che si preannuncia di ferro. I blaugrana sono alle prese con diversi infortuni e sono riusciti a strappare un pareggio a reti inviolate in terra tedesca nella partita d’esordio europeo contro il Borussia Dortmund. Il match Barcellona-Inter, valevole per la seconda giornata del girone F della Champions League 2019/20, si gioca mercoledì 2 ottobre alle ore 21.00 nello stadio Camp Nou della città catalana. L’arbitro designato per la sfida è lo slovacco Skomina. Le due squadre si affrontarono nello stesso girone anche nella scorsa stagione con il 2-0 per gli spagnoli in casa e l’1-1 a Milano. I nerazzurri hanno perso tutti i match ufficiali contro il Barcellona in trasferta senza mai segnare nemmeno una rete.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI BARCELLONA-INTER

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Lenglet, Semedo; de Jong, Busquets, Rakitic; Perez, Suarez, Griezmann.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Sensi, Brozovic, Asamoah; Lukaku, Sanchez

Dove vedere Barcellona-Inter, diretta tv e streaming Champions League

Il match Barcellona-Inter sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.