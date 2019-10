Bari-Catanzaro streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 23 ottobre

Bari-Catanzaro, il big match del girone C. I padroni di casa di mister Vivarini sono reduci dal pareggio 2-2 in terra avellinese che ha lasciato l’amaro in bocca e li ha allontanati dalla vetta occupata dal Potenza. Il tecnico subentrato a Cornacchini ha comunque dato una scossa all’ambiente totalizzando 11 punti in cinque gare. Gli ospiti vengono da due sconfitte consecutive che hanno portato al clamoroso esonero di Auteri, rimpiazzato da Grassadonia. I calabresi avevano iniziato alla grande il campionato, ma ora sembrano in netta flessione. Il match Bari-Catanzaro, valevole per l’undicesima giornata del girone C della Serie C 2019/20, si gioca mercoledì 23 ottobre alle ore 20.45 nello stadio San Nicola del capoluogo barese. L’arbitro designato per la sfida è il signor Daniele Rutella della sezione di Enna. Gli unici due incontri ufficiali tra le due squadre risalgono alla stagione cadetta 2004/2005 con una vittoria dei pugliesi e un pareggio.

Dove vedere Bari-Catanzaro, diretta tv e streaming

Il match Bari-Catanzaro sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.