Bari-Ternana. Allo stadio ‘San Nicola’ di Bari i ‘galletti’ guidati in panchina da Vincenzo Vivarini ospitano la Ternana di mister Fabio Gallo, match valido per la 9.a giornata del girone C del campionato di Serie C, la garà avrà inizio alle ore 17.30. I pugliesi sono in ripresa dall’arrivo di Vivarini in panchina ed attualmente occupano la 6.a posizione in classifica con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), Bari che viene da due vittorie consecutive contro Picerno in trasferta 0-1 e Cavese in ‘casa’ per 4-0 nell’ultimo turno. Gli umbri, invece, sono in testa a questo campionato di Serie C con 19 punti all’attivo (6 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta), anche la Ternana come il Bari è reduce da due vittorie consecutive contro la Virtus Francavilla in trasferta per 1-2 e nel match casalingo contro il Catania per 3-2. Mister Vivarini alla vigilia della gara contro gli umbri si è espresso così: “Giocheremo con la prima in classifica ma dobbiamo pensare solo a noi stessi.. Stiamo andando avanti con le nostre idee e dobbiamo fare bene come nelle ultime gare, dobbiamo prendere consapevolezza dei nostri mezzi e dobbiamo applicare ciò che studiamo in allenamento anche in partita. Dobbiamo migliorare tanto, ma la strada è quella giusta” (tuttoc.com). Dalla sponda opposta, il mister della Ternana, Gallo, non si fida del Bari : “Il Bari è un avversario tosto e di tutto rispetto, il cambio in panchina ha portato nuova linfa e adrenalina nella squadra e inoltre possono contare sul loro tifo che è abbastanza caldo. Troveremo un Bari diverso rispetto a qualche settimana fa ma giocheremo la gara con le nostre armi a disposizione” (tuttoc.com). Bari-Ternana sarà diretta dal signor Francesco Meraviglia di Pistoia, coaudiuvato da Nicola Mariottini di Arezzo e Davide Meocci di Siena.



Bari-Ternana, come seguire il match in tv e streaming

Bari-Ternana non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardare questo incontro della 9.a giornata del girone C di Serie C, inizio alle ore 20.45, in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.