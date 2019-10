Biancavilla-Palermo: streaming e diretta tv Serie D, dove vedere il match domenica 13 ottobre

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Orazio Raiti scenderanno in campo Biancavilla-Palermo, match valido per la settima giornata del campionato di Serie D girone I.

Biancavilla-Palermo, presentazione del match

Sarà un match di alta classifica quello tra la formazione catanese e quella rosanero visto che i padroni di casa sono quinti con 13 punti, mentre gli ospiti sono primi a punteggio pieno con 18 punti in sei match. Nell’ultimo turno entrambe le squadre hanno vinto in maniera convincente con il Biancavilla che ha espugnato il campo del fanalino di coda Palmese per 2-0, mentre il Palermo ha vinto 4-1 contro la Cittanovese davanti al proprio pubblico.

In casa Biancavilla ieri è arrivata una notizia che nessuno si aspettava, ovvero l’esonero del tecnico Orazio Pidatella che dunque non sarà in panchina nel match odierno; alla base dell’esonero ci sarebbero contrasti fra la società e il tecnico che non avrebbe nemmeno diretto le ultime sedute di allenamento, compresa la rifinitura di ieri. Nelle prossime ore si saprà ufficialmente il nome del nuovo allenatore, anche se rumors di corridoio danno Giuseppe Mascara il favorito numero uno. Curiosamente il Biancavilla è l’unica squadra che fino a questo momento a non aver mai perso contro i rosanero di mister Rosario Pergolizzi visto che nel primo turno di Coppa Italia di categoria (11 settembre) è stata capace di vincere ai calci di rigore dopo il pareggio per 1-1 dei 120 minuti di gioco.

Il Palermo vorrà vendicarsi dell’eliminazione e cercare il settimo successo di fila, con l’Acireale secondo in classifica con 15 punti che sarà impegnato sul campo del Roccella penultimo con solo due punti e dunque pronto ad approfittare di un’eventuale passo falso della capolista.

Ricordiamo che il prefetto etneo Claudio Sammartino ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Palermo: questo provvedimento è stato adottato per prevenire situazioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’incontro sarà diretto da Mario Perri della sezione di Roma 1, coadiuvato da Gianluca Pischedda di Torino e Giuseppe Luca Lisi di Firenze.

Biancavilla-Palermo, probabili formazioni

BIANCAVILLA (4-4-1-1): Genovese; Guerci, Tedeschi, Scoppetta, Maimone; Condorelli, Maiorano, Viglianisi, Ancione; Lucarelli; Rabbeni.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Mauri, Martinelli; Ficarrotta, Ricciardo, Felici.

Biancavilla-Palermo, diretta tv e streaming

Il match della settima giornata del campionato di Serie D girone I tra Biancavilla-Palermo sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Marco Capone.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro; altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni; qualora si volessero aggiungere all’abbonamento anche le partite del Palermo (o del Foggia) in casa e trasferta, il mensile costerebbe 5.99 euro e l’annuale 54.99 euro.