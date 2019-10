Bitonto-Taranto streaming gratis e diretta tv Serie D, dove vedere match girone H oggi 19 ottobre

Bitonto-Taranto. Alle ore 15.30 allo stadio ‘Città degli Ulivi’ il Bitonto di mister Roberto Taurino ospita il Taranto di Nicola Ragno per l’anticipo dell’ 8.a giornata del campionato di Serie D, girone H. L’anticipo del match è stato disposto in quanto domenica 20 ottobre a Bitonto verrà celebrata la Festa Esterna dei Santi Medici Cosma e Damiano, dunque è stato doveroso anticipare il match per ordine pubblico e per lo stesso motivo è stata vietata la trasferta in quel di Bitonto ai tifosi tarantini, nonostante non ci siano mai stati problemi tra le due tifoserie ma probabilmente il divieto è dovuto lla vicinanza con Bari. I neroverdi arrivano a questa importante sfida con 13 punti all’attivo da 3.a della classe (4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) e nell’ultimo turno è arrivato il pareggio ottimo in quel di Cerignola pareggiando per 0-0. La squadra ionica, invece, occupa la 5.a posizione con 12 punti all’attivo (4 vittorie e 3 pareggi) e nel turno precedente è giunta la vittoria casalinga per 1-0 contro l’Altamura. Bitonto-Taranto sarà arbitrata dal signor Valerio Crezzini di Siena, coaudiuvato da Simone De Nardi di Conegliano e Sergiu Petrica Filip di Torino.

Bitonto-Taranto, la parola ai protagonisti. Il capitano del Bitonto, Gianni Montrone, in un’intervista rilasciata a GiornaleRossoBlu.it ha espresso le proprie considerazioni in merito al match contro il Taranto: “Ci stiamo preparando bene per questo match analizzando nel dettaglio la squadra di Ragno, cercheremo di ottenere i 3 punti perchè davanti al nostro pubblico non possiamo sbagliare. Loro sono un’ottima squadra e hanno gente esperta ed importante come Genchi, D’Agostino e Favetta. Per quanto riguarda noi, la nostra forza è il gruppo, rispettiamo i nostri avversari ma loro dovranno rispettare noi. La partita sarà piuttosto combattuta tra due ottime squadre. Infine per quanto riguarda questo campionato, è risaputo che il girone H è il più difficile e lo stiamo vedendo ogni domenica” (fonte: GiornaleRossoBlu.it). Per i rossoblù, Antonio Croce ha espresso la propria opinione in merito al match contro i neroverdi in un’intervista rilasciata a Mondorossoblu.it: “Ci stiamo preparando come tutte le gare dall’inizio della stagione, è una gara da 6 punti proprio perchè giocheremo contro una squadra importante con giocatori forti come Biason, Lattanzio, Marsili, Turitto e Patierno. Questo campionato si sta dimostrando un campionato difficile ed equilibrato, la squadra che al momento sta rendendo al di sotto delle aspettative è il Cerignola, mentre la squadra che più mi ha impressionato è il Fasano. Io al momento non guardo la classifica perchè al momento è prematuro, ma penso alla maglia che indosso, il Taranto” (fonte: Mondorossoblu.it).

Bitonto-Taranto, come seguire il match in tv e streaming

Bitonto-Taranto, info diretta tv e streaming. Questa gara della 7.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre.