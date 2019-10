Boca Juniors – River Plate diretta tv e streaming gratis, dove vedere il match del 22/10

Boca Juniors – River Plate si giocano l’accesso alla finale della Coppa Libertadores: ecco come seguire il match più atteso della stagione.

C’è voglia di rivincita, 10 mesi dopo una storica doppia finale che ha visto prevalere i campioni, Boca Juniors e River Plate sono di nuovo uno contro l’altro ma questa volta la posta in palio è l’accesso alla finale della Coppa Libertadores. Il Boca è costretto ad inseguire dopo la sconfitta subita al Monumental per 2 a 0 e deve vincere con almeno 3 reti di scarto. Il tecnico degli argentini Alfaro, cambia qualcosa rispetto al match d’andata: Capaldo, espulso nel finale, sarà out per squalifica. Titolari Zarate e Wanchope Abila, la punta più avanzata, così come Salvio. Reynoso, invece, dovrebbe cominciare il match in panchina alla pari di Tevez. Il River, invece, parte col favore del pronostico e dovrà solamente difendere l’ottimo risultato conquistato nel match d’andata: ci sarà ancora la coppia formata da Matias Suarez e da Santos Borré. Quintero e Scocco, recuperati dai rispettivi infortuni, partiranno dalla panchina con la possibilità di entrare in campo a gara in corso.

Il match tra Boca e River andrà in scena nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 con il calcio d’inizio alle ore 2.30 italiane, 21.30 in Argentina. Così come per l’andata, il match sarà visibile su Dazn che ha acquistato i diritti della competizione ma non sarà visibile sul canale Sky dedicato a Dazn ovvero Dazn1 quindi per seguire la sfida bisognerà collegarsi sull’applicazione attraverso il proprio smartphone o tablet per seguire la partita live.