Brindisi-Foggia: streaming e diretta tv Serie D, dove vedere il match domenica 13 ottobre

Oggi alle ore 15 allo stadio comunale Franco Fanuzzi, Brindisi-Foggia si sfideranno per la settima giornata del campionato di Serie D girone H.

Brindisi-Foggia, presentazione del match

Il derby pugliese di oggi pomeriggio sarà molto importante visto la classifica attuale che vede gli ospiti primi con 13 punti, ma i padroni di casa seguono ad un solo punto insieme a Gelbison, Bitonto e Fasano, dunque cinque squadre in un solo punto per un girone dove l’equilibrio almeno per il momento regna sovrano.

I padroni di casa davanti al loro pubblico vorranno riscattare la sconfitta del turno precedente sul campo della Fidelis Andria per 3-2, gli ospiti invece vengono dalla vittoria casalinga per 1-o contro il Taranto anche se non potranno contare sul sostegno dei loro tifosi visto che la trasferta gli è stata vietata, visto gli scontri avvenuti lo scorso 21 agosto quando le due squadre si sono incontrate nel turno preliminare di Coppa Italia dove a qualificarsi furono i satanelli che vinsero per 1-0.

In terra brindisina sono ventisei i precedenti che vedono i biancoazzurri in vantaggio per dodici vittorie contro le sette dei rossoneri con altrettanti pareggi; ultimo precedente che riguarda un match di campionato risale alla stagione 2012-13 sempre in Serie D con il risultato finale di 1-1.

L’arbitro della gara sarà Valerio Crazzini della sezione di Siena, coadiuvato da Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Francesco Romano di Isernia.

Brindisi-Foggia, diretta tv e streaming

Il match della settima giornata del campionato di Serie D girone H tra Brindisi-Foggia sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca dell’incontro sarà affidata ad Antonio Di Donna.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro; altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni; qualora si volessero aggiungere all’abbonamento anche le partite del Foggia (o del Palermo) in casa e trasferta, il mensile costerebbe 5.99 euro e l’annuale 54.99 euro.

Il derby pugliese sarà visibile anche su Antenna Sud (canale 85 del digitale terrestre per la Puglia) emittente del gruppo Editoriale Distante, che in questa stagione trasmette in diretta tutti i match in campo esterno del Foggia e in differita quelli disputati allo stadio Pina Zaccheria.