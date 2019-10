Carpi-Modena. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Cabassi’ si giocherà il posticipo dell’ 11.a giornata del girone B del campionato di Serie C, infatti scenderanno in campo il Carpi di mister Giancarlo Riolfo e il Modena di mister Mauro Zironelli. Questo match non sarà l’unico posticipo di quest’oggi, infatti nel girone C si giocheranno anche Fano-Vis Pesaro e Fermana-Triestina. I ‘carpigiani’ occupano la 3.a posizione in classifica con la bellezza di 20 punti all’ attivo (6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci da 3 vittorie consecutive contro Feralpisalò e Fano (battuto 2-0 nell’ultimo turno) in casa e contro il Gubbio in trasferta. I ‘canarini’, invece, occupano la 12.a posizione con 11 punti all’attivo (2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte) e vengono da due pareggi consecutivi contro Arzignano in trasfera e nell’ultimo turno Fermana allo stadio ‘Braglia’ di Modena, entrambi i pareggi sono stati per 1-1. Il presidente del Carpi, Stefano Bonacini, ha analizzato la sfida contro il Modena dicendo: “Questa gara è molto importante sia per noi che per loro, è una partita complicata, è pur sempre un derby. Il Modena avrebbe meritato qualcosina in più ed in queste gare così sentite, può svoltare un’intere stagione. Ma qui a Carpi tira aria decisamente diversa. Anche se siamo terzi in classifica non dobbiamo mollare e guardare partita dopo partita, restando umili” (fonte:tuttoc.com). I gialloblù sono in difficoltà dopo i due pareggi consecutivi e come riporta il ‘ Resto del Carlino’ sul neo tecnico Riolfo c’é l’ombra di Alessandro Calori, che nel posticipo di lunedì sera contro la Fermana era tra gli spalti del ‘Braglia’ per assistere alla partita del Modena e secondo alcune voci pare ci sia stato un incontro tra il d.s dei ‘canarini’ Salvatori e Calori. Carpi-Modena sarà arbitrata dal signor Marco d’Ascanio della sezione di Ancona, coaudiuvato da Antonio Severino di Campobasso e Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto.

Carpi-Modena, come seguire il match in tv e streaming

Carpi-Modena non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.