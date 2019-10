L’avvio di stagione del Monopoli di Giuseppe Scienza può considerarsi soddisfacente. La squadra bianco verde è un piena zona play off in questa Serie C Girone C con il quarto posto alle spalle della Ternana, che dista solamente tre punti. L’ultima sfida al vertice disputata domenica scorsa contro la Reggina, non ha portato però positività all’ambiente. Infatti è arrivata la terza sconfitta stagionale dopo quelle contro Paganese e Catanzaro. Sconfitte che stanno pesando sul cammino della compagine di Scienza che sarà obbligata a vincere questo mercoledì nel turno infrasettimanale con la Casertana, squadra che è all’undicesimo posto in classifica ma vicinissima alla zona play off.

Infatti, il team di Ginestra dista solamente 5 lunghezze dal Monopoli e non è momentaneamente in zona play off per via della differenza reti penalizzante, dato che ha gli stessi punti della Vibonese. Decima e in zona play off. Una partita dunque importantissima per le gerarchie della classifica di questo campionato di Serie C, avvincente ed equilibrato più che mai. Calcio d’inizio ore 20:45, mercoledì 23 ottobre.

Casertana-Monopoli streaming e diretta tv, dove vedere Serie C mercoledì 23 ottobre

La partita valida per l’11a giornata di Serie C Girone C, Casertana-Monopoli, sarà trasmessa in diretta streaming il 23 ottobre alle ore 20:45 su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della competizione. Buon divertimento!