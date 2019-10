Catania-Bisceglie. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Angelo Massimino’ il Catania del neo tecnico Cristiano Lucarelli ospita il Bisceglie di mister Rodolfo Vanoli, match valido per l’11.a giornata del girone C di Serie C, secondo turno infrasettimanale della stagione. I rossoazzurri stanno vivendo una stagione altalenante con la 9.a posizione in classifica e i 15 punti (5 vittorie e 5 sconfitte) conquistati in queste 10 giornate, gli ‘etnei’ giungono a questo turno di campionato con alle spalle la pesante sconfitta di Vibo Valentia per 5-0 contro la Vibonese, sconfitta che ha portato all’esonero di Andrea Camplone. Gli etnei dopo la disfatta di Vibo Valentia hanno deciso di cambiare e di esonerare Camplone, riportando sulla panchina dei siciliani dopo un anno e mezzo Cristiano Lucarelli, che ha vinto il ballottaggio con Andrea Sottil. Il nuovo tecnico dovrà risollevare la squadra e riportarla a competere per le posizioni che le competono all’interno di questo difficile campionato. Per l’esordio contro il Bisceglie, Lucarelli avrà solo l’allenamento di rifinitura prima del suo esordio contro la formazione pugliese. I nerazzurri, invece, sono impantanati nella zona retrocessione, i pugliesi occupano la 17.a posizione con 9 punti conquistati (2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte) e nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta interna contro la Ternana per 0-1, seconda sconfitta consecutiva per i pugliesi dopo la sconfitta esterna di Viterbo per 1-0 contro la Viterbese. Catania-Bisceglie sarà arbitrata dal signor Federico Longo di Paola, coaudiuvato dai signor Salama e Fontemurato.

Catania-Bisceglie, come seguire il match in tv e streaming

Catania-Bisceglie non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.