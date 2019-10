Appuntamento affasciante a Celtic Park per la Lazio di Simone Inzaghi questo giovedì in Europa League. I biancocelesti non stanno brillando in Serie A venendo da due pareggi consecutivi contro Bologna e Atalanta, ma una vittoria europea contro gli scozzesi del Celtic Glasgow può scacciare via le altalenanti prestazioni nella massima serie italiana. Lotito è ambizioso e vuole portare il nome della Lazio in alto in Europa. Il palcoscenico scozzese è senz’altro rinomato e Immobile compagni sono pronti per affrontare i bianco verdi, primi nel Gruppo davanti alla Lazio, Cluj e Rennes.

La compagine di Inzaghi è reduce dall’importante vittoria contro il Rennes che ha cancellato il brutto esordio contro i rumeni del Cluj. Perso per 2-1. Il Celtic invece viene da una vittoria e un pareggio contro i francesi. Una sfida affrontare con la giusta concentrazione per non farsi trovare impreparati in uno stadio importante come Celtic Park. Calcio d’inizio ore 21, giovedì 24 ottobre.

Celtic-Lazio streaming e diretta tv in chiaro, dove vedere Europa League 24 ottobre

Il match valido per la terza giornata di Europa League Gruppo E, Celtic-Lazio, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8. Il match sarà visibile per la diretta tv anche su Sky. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente sul proprio smartphone, tablet o pc, Sky mette a disposizione l’applicazione Sky Go per tutti gli abbonati. Buona visione!