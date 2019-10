Chievo-Crotone. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Bentegodi’ il Chievo di mister Michele Marcolini ospita il Crotone di Giovanni Stroppa, match valido per la 10.a giornata di Serie B, secondo turno infrasettimanale della stagione, e che verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. I clivensi occupano la 7.a posizione in classifica con 14 punti all’attivo (3 vittorie, 5 pareggi ed 1 sconfitta) e giungono a questo match di Serie B dopo il pareggio esterno per 1-1 dello stadi0 ‘Marulla’ contro il Cosenza; i ‘pitagorici’ hanno agguantato il Benevento in 1.a posizione con 18 punti all’attivo (5 vittorie, 3 pareggi ed 1 sconfitta) ed arrivano a questa trasferta in terra veneta dopo la difficile vittoria dello ‘Scida’ contro il Venezia per 3-2. Il Chievo deve tornare alla vittoria se vuole avvicinarsi alle prime della classe, mentre gli ospiti vorranno difendere la 1.a posizione conquistata nel turno precedente. Chievo-Crotone sarà arbitrata dal signor Livio Marinelli di Tivoli, coaudiuvato dai signori Mastrodonato e Scatragli, il quarto uomo sarà il signor Amabile.

Chievo-Crotone, le probabili formazioni. QUI CHIEVO- Mister Marcolini ripartirà dal 4-3-1-2 con Semper in porta; i due terzini saranno Vaisanen e Brivio con Leverbe e Rigione al centro della difesa; in mezzo al campo spazio per il trio Vignato, Esposito ed Obi; Giaccherini dovrebbe agire in qualità di trequartista alle spalle del tandem composto da Djordjevic e Meggiorini. QUI CROTONE- Stroppa risponderà con il più coperto 3-5-2 con Cordaz in porta; il trio difensivo sarà formato da Golemic, Marrone e Crociata; a centrocampo ci saranno Molina, Benali, Barberis, Zanellato e Mazzotta; i due attaccanti saranno Simy e Messias.

Chievo (4-3-1-2): Semper; Vaisanen, Leverbe, Rigione, Brivio; Vignato, Esposito, Obi; Giaccherini, Djordjevic, Meggiorini. All. Marcolini.

Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone, Crociata, Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta, Simy, Messias. All. Stroppa.

Chievo-Crotone, come seguire il match in tv e streaming

Chievo-Crotone, info diretta tv e streaming. Questo match valido per la 10.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Dazn è visibile solo se si acquista il ticket di 9,99 € al mese.