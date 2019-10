Colombia-Cile streaming gratis e diretta tv, dove vedere amichevole 12 ottobre

Colombia-Cile, amichevole in salsa sudamericana. I cafeteros di Carlos Queiroz sono reduci da due pareggi nei test di settembre contro Venezuela e Brasile nei quali si è distinto con due reti Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta. Al contrario, la nazionale cilena ha perso l’ultima sfida amichevole contro l’Honduras mentre qualche giorno prima aveva fermato sullo 0-0 l’Argentina di Leo Messi. La panchina di Sanchez e compagni è allenata dal grande ex Rueda, commissario tecnico proprio degli avversari dal 2004 al 2006. Il match Colombia-Cile, valevole come amichevole, si gioca sabato 12 ottobre alle ore 18 nello stadio Jose Rico Perez della città spagnola di Alicante. La sfida può essere considerata una rivincita dopo che le due squadre si sono affrontate lo scorso 29 giugno nei quarti di finale della Coppa America 2019. In quella occasione la spuntò ai rigori la nazionale cilena dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul risultato di 0-0. Nei precedenti l’ultimo successi tra i due team risale al 3-1 esterno del 2012.

Dove vedere Colombia-Cile, diretta tv e streaming

Il match Colombia-Cile, test amichevole preparatorio alle qualificazioni ai mondiali 2029, non sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming sul territorio italiano. Per gli appassionati che vogliono seguire la sfida si consiglia di consultare le dirette live in tempo reale presenti sul web.