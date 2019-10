Empoli-Spezia streaming e diretta tv, dove vederla oggi 29 ottobre

Impegno sulla carta agevole per l’Empoli di Bucchi questa sera contro lo Spezia. I toscani sono al terzo posto in questa Serie B 2019/20 e vengono da due pareggi consecutivi contro Cremonese e Trapani. Prima di questi due pari, era arrivata pure la prima sconfitta stagionale contro il Pordenone. L’ambizione dell’Empoli è certamente quella di tornare in Serie A e l’obiettivo è quello di tornare a vincere dopo lo Spezia, avendo solamente raccolto 2 punti in tre gare.

Lo Spezia occupa momentaneamente la quindicesima posizione, a un passo dalla zona play out. Non è certamente una situazione facile per i bianconeri che vogliono uscire dalla zona pericolosa di classifica a partire da domani. Solamente una vittoria sarebbe soddisfacente e l’Empoli non sarà un avversario facile di certo. La squadra di Italiano è però in netta ripresa, avendo collezionato due vittorie consecutive mostrando bel gioco contro Pescara e Juve Stabia. Calcio d’inizio ore 21, martedì 29 ottobre.

Empoli-Spezia streaming e diretta tv, dove vedere Serie B martedì 29 ottobre ore 21

Il match Empoli-Spezia, valido per la Serie B 2019/20 in programma martedì 29 ottobre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. La piattaforma rende disponibile pure l’applicazione da scaricare sul proprio smartphone, tablet o pc, così da poter vedere il match in streaming in qualsiasi momento. Buona visione!