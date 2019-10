Fasano-Taranto. Alle ore 14.30 il Fasano di mister Giuseppe Laterza ospita il Taranto di mister Luigi Panarelli, il match è valido per i sedicesimi della Coppa Italia di Serie D. La vincente di questo match affronterà negli ottavi di finale il Savoia. Per quanto riguarda questo match di Coppa, sono 100 i biglietti messi a disposizione della tifoseria ionica. Il Fasano giunge a questo match dopo aver eliminato nel turno precedente il Francavilla in trasferta per 0-2, mentre il Taranto allo ‘Iacovone’ aveva battuto 2-0 il Cerignola. A presentare questo match di Coppa, per i brindisini si è espresso il capitano Facundo Ganci: “Sarà una partita molto difficile contro un’ ottima squadra, noi siamo in un buon momento di forma e lo abbiamo dimostrato ampiamente domenica scorsa ma questo match sarà molto entusiasmante. Il Taranto è una buona squadra, una delle piu forte di questo campionato, vengono dalla vittoria con il nuovo tecnico e perciò sono sulle ali dell’entusiasmo. L’unica pecca se cosi si può chiamare per questo match è l’orario, mi aspettavo si giocasse alle 18 in modo da favorire gli studenti e i lavoratori, pertanto abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico” (fonte:mondorossoblu.it). Per quanto riguarda il Taranto, Stefano Manzo sulla pagina Facebook del club ionico ha voluto spiegare quanto successo domenica dopo il gol al Gladiator, dicendo: “Volevo precisare quanto accaduto domenica dopo il gol al Gladiator con quell’esultanza, ci tenevo molto perchè non volevo polemizzare e offendere nessuno….. ho messo la mano vicino all’orecchio per sentire l’affetto del popolo tarantino e festeggiare con loro la rete… spero che i nostri tifosi siano il 12esimo uomo in campo perchè il Taranto senza i suoi tifosi non è lo stesso” (fonte: pagina Facebook del Taranto). Fasano-Taranto sarà arbitrata dal signor Domenico Mirabella della sezione di Napoli, coadiuvato dai signori Castaldo di Frattamaggiore e Aletta di Avellino.

Fasano-Taranto, come seguire il match in tv e streaming

Fasano-Taranto, info diretta tv e streaming. Questo match valevole per i sedicesimi della Coppa Italia di Serie D, calcio d’inizio alle ore 14.30, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.