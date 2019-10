Foggia-Taranto. Allo stadio ‘Pino Zaccheria’ il Foggia di mister Ninni Corda ospita il Taranto di mister Nicola Ragno, match valido per la 6.a giornata del campionato di Serie D, girone H. I ‘satanelli’ vogliono ritornare nel calcio che conta dopo la retrocessione dello scorso campionato in Serie C e la conseguente mancata iscrizione al campionato di Serie C e adesso la squadra è nelle mani di una nuova società. Dopo il fallimento di Amantino Mancini alla guida della squadra, adesso è Ninni Corda l’allenatore e sta ottenendo buoni risultati sulla panchina rossonera. Infatti, il Foggia è 3° in classifica con 10 punti all’ attivo (3 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta) dopo 5 giornate appena disputate. Il Taranto è un’altra seria candidata alla vittoria di questo campionato e dopo 5 turni disputati occupa la 5.a posizione con 9 punti (3 vittorie e 2 sconfitte). Le due squadre arrivano a questo big match con un morale differente, i padroni di casa giungono dalla vittoria per 0-1 nel derby contro il Cerignola, gara che si è giocato al ‘Monterisi’ di Cerignola, mentre gli jonici giungono a questa sfida dalla sconfitta casalinga dello ‘Iacovone’ contro il Sorrento per 0-1. Quest’incontro è stato vietato ai supporters del Taranto in quanto tra le due tifoserie c’è un’accesa rivalità, confermata dagli scorsi precedenti.

Foggia-Taranto sarà diretta dal signor Andrea Calzavara della sezione di Varese coaudiuvato da Michele Rispoli di Locri e Marco Matteo Barberis di Collegno, inoltre prima del fischio d’inizio sarà osservato 1’minuto di raccoglimento per Sergio Mascheroni, ex preparatore atletico dei ‘satanelli’, scomparso pochi giorni fa.

Foggia-Taranto, come seguire il match in tv e streaming

Foggia-Taranto sarà trasmessa in diretta televisiva sul canale 15 del ditale terrestre, sull’ emittente Studio 100 ma sarà trasmessa anche in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.