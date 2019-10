Italia-Grecia: streaming e diretta tv, dove vedere qualificazioni Euro 2020 oggi 12 ottobre

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma si giocherà Italia-Grecia match valido per le qualificazioni ad Euro 2020 del girone J.

Italia-Grecia, presentazione del match

Per gli azzurri del ct Roberto Mancini questa potrebbe essere la gara dell’aritmetica qualificazione, visto che fino ad ora ci sono state sei vittorie in altrettante gare e con i tre punti di stasera, Euro 2020 sarebbe cosa fatta con tre turni di anticipo. Sulla carta la vittoria non dovrebbe sfuggire alla nostra Nazionale visto anche che la Grecia è virtualmente tagliata fuori in ottica secondo posto con appena cinque punti e a -7 dalla Finlandia con solo quattro match da disputare.

In queste qualificazioni l’Italia ha dimostrato una nuova verve e grandi stimoli dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2016 con Gian Piero Ventura e bisogna dire che Roberto Mancini è stato bravo a riassemblare i cocci di una squadra che faceva acqua da tutte le parti, attingendo da un pò tutti i club della massima serie.

Domani ad esempio il probabile schieramento iniziale vedrà solamente due giocatori di una stessa squadra, ovvero Francesco Acerbi e Ciro Immobile della Lazio, dunque in campo dal primo minuto saranno rappresentate dieci formazioni della Serie A, fatto inusuale per una Nazionale di calcio. Tra i convocati c’è stato uno dell’ultimo ora, ossia Alessandro Tonali del Brescia che ha raggiunto la comitiva azzurra appena terminato il match dell’Under 21 a Dublino contro l’Irlanda del Nord (0-0 il finale).

L’Italia in questo momento ha il miglior attacco e la migliore difesa del girone con 18 fatti e 3 subiti e solamente una volta è passata in svantaggio, quando la Bosnia di Pjanic e Dzeko era andata in vantaggio nel primo tempo all’Allianz Stadium di Torino proprio con l’attaccante giallorosso, ma nella ripresa prima Lorenzo Insigne e poi Marco Verratti hanno ribaltato il risultato meritatamente. Nel match di andata giocato ad Atene lo scorso 8 giugno, gli azzurri hanno vinto facilmente per 3-0 con reti di Nicolò Barella, Lorenzo Insigne e Leonardo Bonucci, tutte nel primo tempo tra il 23′ e il 33′.

Gli avversari odierni del ct olandese John van ‘t Schip, con un passato in Italia nelle fila del Genoa (1992-1996), scenderanno in campo senza nulla da perdere vista la classifica ormai compromessa e cercheranno di fare bella figura ma lo dovranno fare senza alcuni giocatori importanti: Manolas, Sokratis, Samaris,Torosidis e Mitroglu. In campo dall’inizio andrà l’ex centrocampista genoano ora all’AEK Atene Fetfatzidis, mentre l’unica punta sarà Koulouris (in questa stagione al Tolosa). In verità la Nazionale ellenica aveva iniziato bene il girone J con quattro punti nelle prima due gare, ma dopo c’è stato il crollo con un pareggio nelle restanti quattro, con risultati veramente incredibili basti pensare alla sconfitta per 3-2 contro l’Armenia e il pareggio per 1-1 con il modesto Liechtenstein, entrambe in casa.

L’arbitro del match sarà il russo Sergei Karasev, coadiuvato dagli assistenti connazionali Demeshko e Gavrilin e dal quarto uomo Meshkov.

Italia-Grecia, probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Bernardeschi, Jorginho, Verratti; Chiesa, immobile, Insigne.

Grecia (4-2-3-1): Barkas, Bakakis, Manolas, Sokratis, Tsimikas; Samaris, Bouchalakis; Fetfatzidis, Vrousai, Masouras; Koulouris.

Italia-Grecia, diretta tv e streaming

La gara di qualificazione all’Europeo 2020 tra Italia-Grecia, con calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta televisiva dalla Rai, precisamente su Rai 1 e Rai 1 HD con la telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e il commento tecnico dell’ex calciatore Antonio Di Gennaro, a bordocampo Alessandro Antinelli. Il collegamento inzierà alle ore 20.35.

Rai 1 è visibile al tasto 1 del telecomando sul digitale terrestre, ma anche con la qualità dell’HD sul canale 501. Sul satellite, il match è visibile sulla piattaforma Tivusat e per gli abbonati Sky sul tasto 101 del decoder.

Per chi volesse, dalle ore 19.40 alle 20.10, ci sarà un ampio pre-partita su Rai Sport (canale 227 di Sky, 57 del digitale terrestre) e dopo la fine della gara il post partita fino alle ore 23 su Rai 1, per poi passare a Rai Sport dalle 23 alle 24 con tutti i commenti, le analisi e le interviste ai protagonisti.

Il match della Nazionale sarà inoltre visibile anche in streaming gratuito su pc, tablet e smartphone tramite il servizio Rai Play.