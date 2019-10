Juve Stabia-Pescara. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Romeo Menti’ di Castellamare di Stabia la Juve Stabia di Fabio Caserta ospita il Pescara di Lamberto Zauri, match valido per la 10.a giornata di Serie B, secondo turno infrasettimanale della stagione, e che verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Le ‘vespe’ occupano la penultima posizione della classifica di questa Serie B con 7 punti all’ attivo (2 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta esterna del ‘Picco’ contro lo Spezia per 2-0. Gli abruzzesi, invece, occupano l’8.a posizione con 13 punti all’attivo (4 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta) e sono reduci dal pesante poker casalingo rifilato al Benevento. I campani hanno come obiettivo la permanenza in Serie B ma devono invertire la rotta, infatti la Juve Stabia è il terzo peggior attacco del campionato cadetto e la difesa più perforata dell’intero campionato. Il Pescara vuole giocarsi le sue carte in chiave playoff per poi puntare magari alla promozione in Serie A, gli abruzzesi sono il miglior attacco del torneo ma è la seconda difesa più battuta di Serie B. Juve Stabia-Pescara sarà arbitrata dal signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo, coaudiuvato dai signori Schirru e C. Rossi, il quarto uomo sarà il signor Cosso.



Juve Stabia-Pescara, le probabili formazioni. QUI JUVE STABIA- Mister Caserta ripartirà dal 4-2-3-1 con Russo a difesa della porta; i due terzini saranno Vitiello e Boateng con Mezavilla e Troest al centro della difesa; in mediana spazio per Calo e Calvano; mentre i tre trequartisti saranno Canotto, Mallamo ed Elia alle spalle dell’unica punta Forte. QUI PESCARA- Mister Zauri risponderà con il 4-3-2-1 con Kastrati tra i pali; in difesa spazio per Ciofani, Campagnaro, Scognamiglio e Masciangelo; i tre di centrocampo saranno Busellato, Palmiero e Memushaj; Galano e Pepin agiranno alle spalle dell’unica punta Borrelli.

Juve Stabia (4-2-3-1): Russo; Vitiello, Mezavilla, Troest, Boateng; Calo, Calvano; Canotto, Mallamo, Elia; Forte. All. Caserta.

Pescara (4-3-2-1): Kastrati; Ciofani, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Palmiero, Memushaj; Galano, Pepin; Borrelli. All. Zauri.

Juve Stabia-Pescara, come seguire il match in tv e streaming

Juve Stabia-Pescara, info diretta tv e streaming. Questo match valido per la 10.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Dazn è visibile solo se si acquista il ticket di 9,99 € al mese.