Il Gallo ha realizzato 5 reti al momento in questa stagione e non va a segno da tre partite. Il Toro viene dal pareggio interno con il Cagliari e milita in una zona tranquilla di classifica, anche se i tifosi e il presidente Cairo si aspettavano molto di più. Calcio d’inizio ore 21, mercoledì 30 ottobre.

Lazio-Torino streaming e diretta tv, dove vedere match Serie A mercoledì 30 ottobre ore 21

Il match Lazio-Torino, valido per la 10a giornata di Serie A 2019/20 in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN che detiene il match in esclusiva. DAZN mette a disposizione pure l’applicazione facilissima da scaricare dove sarà possibile vedere il match in streaming tramite il proprio smartphone, tablet o pc. Buona visione!