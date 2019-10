Liechtenstein-Italia: streaming e diretta tv Rai 1, dove vedere qualificazioni Euro 2020 15 ottobre ore 20.45. Questa sera alle ore 20.45 al Rheinpark Stadion di Vaduz si giocherà Liechtenstein-Italia, match valido per le qualificazioni ad Euro 2020 del girone J.

Secondo impegno consecutivo in pochi giorni per la Nazionale italiana di calcio, chiamata a proseguire la sua striscia vincente martedì 15 ottobre alle ore 20.45 in trasferta a Vaduz contro il Liechtenstein. Ricordiamo che la Nazionale tricolore, guidata da Roberto Mancini, si è già qualificata aritmeticamente per la fase finale del Campionato Europeo 2020 grazie alle sette vittorie consecutive raccolte finora nel gruppo J, l’ultima proprio sabato contro la Grecia, raggiungendo inoltre il primato del raggruppamento con tre turni d’anticipo. In vista del match contro il Liechetenstein, ultima squadra del raggruppamento, il tecnico Mancini dovrebbe dare una chance a diversi giocatori scarsamente utilizzati nell’ultimo periodo in modo da provare a rilanciarne le quotazioni. Ma andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la partita in diretta tv e streaming.

Liechtenstein-Italia, probabili formazioni

Liechtenstein (4-4-1-1): Buchel; Rechsteiner, Malin, Kaufmann, Goppel; Meier, Hasler, Buchel, Wieser; Salanovic; Gubser.

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Romagnoli, Mancini, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Cristante; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy.



Liechtenstein-Italia, diretta tv e streaming

La gara di qualificazione all’Europeo 2020 tra Liechtenstein-Italia, con calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta televisiva dalla Rai, precisamente su Rai 1 e Rai 1 HD con la telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e il commento tecnico dell’ex calciatore Antonio Di Gennaro, a bordocampo Alessandro Antinelli. Il collegamento inzierà alle ore 20.35.

Rai 1 è visibile al tasto 1 del telecomando sul digitale terrestre, ma anche con la qualità dell’HD sul canale 501. Sul satellite, il match è visibile sulla piattaforma Tivusat e per gli abbonati Sky sul tasto 101 del decoder. Il match della Nazionale sarà inoltre visibile anche in streaming gratuito su pc, tablet e smartphone tramite il servizio Rai Play.

Per chi volesse, infine, dalle ore 19.40 alle 20.10, ci sarà un ampio pre-partita su Rai Sport +HD (canale 227 di Sky, 57 del digitale terrestre) e dopo la fine della gara il post partita fino alle ore 23 su Rai 1, per poi passare a Rai Sport dalle 23 alle 24 con tutti i commenti, le analisi e le interviste ai protagonisti.