Livorno-Pisa. Alle ore 18 di sabato 26 ottobre all’ Armando Picchi di Livorno si gioca il derby più sentito della Toscana, infatti per la 9.a giornata del campionato di Serie B scenderanno in campo il Livorno di mister Roberto Breda e il Pisa di mister Luca D’Angelo, il match verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Gli amaranto sono ultimi in classifica con solo 4 punti all’ attivo (1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte) e sono reduci da tre sconfitte consecutive contro Salernitana e Chievo in casa e contro il Frosinone in trasferta nell’ultimo turno di campionato. I nerazzurri occupano la 13.a posizione con 10 punti all’attivo (2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci dal buon pareggio interno contro il Crotone. Derby dall’alto tasso emotivo quello di scena al Picchi, infatti la panchina degli amaranto è traballante, mentre il Pisa vuole risalire un pochino la classifica. Nei padroni di casa Marsura con 4 reti è il miglior giocatore, mentre negli ospiti Marconi con 7 reti si sta mettendo in mostra. Livorno-Pisa sarà arbitrata dal signor Luca Sacchi di Macerata, coadiuvato dai signor Fiore di Barletta e Scarpa di Reggio Emilia, mentre il quarto uomo sarà Serra di Torino.

Livorno-Pisa, le probabili formazioni. QUI LIVORNO– Mister Breda ripartirà dal 3-4-2-1 con Zima tra i pali; i tre difensori centrali saranno Bogdan, Di Gennaro e Boben; a centrocampo spazio per Del Prato, Luci, Agazzi e Porcino; i due trequartisti saranno Marras e Marsura alle spalle dell’unica punta Raicevic. QUI PISA- Mister D’Angelo schiererà i suoi con il 3-5-2 con Gori tra i pali; i tre centrali saranno Aya, Birindelli e Varnier; a centrocampo giocheranno Belli, Marin, Gucher, De Vitis e Verna; i due attaccanti saranno Marconi e Masucci.

Livorno (3-4-2-1): Zima; Bogdan, Di Gennaro, Boben; Del Prato, Luci, Agazzi, Porcino; Marras, Marsura; Raicevic. All. Breda.

Pisa (3-5-2): Gori; Aya, Birindelli, Varnier; Belli, Marin, Gucher, De Vitis, Verna; Marconi, Masucci. All. D’Angelo.

Livorno-Pisa, come seguire il match in tv e streaming

Livorno-Pisa, info diretta tv e streaming. Il derby toscano valido per la 9.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Dazn è visibile solo se si acquista il ticket di 9,99 € al mese.

Livorno-Pisa, i precedenti. Il bilancio delle gare giocate all’ Armando Picchi tra le due squadre è di 34 precedenti con 17 vittorie degli amaranto, 13 sono i pareggi e solo 4 le vittorie dei nerazzurri. L’ultima vittoria del Pisa a Livorno risale al 3 dicembre del 1978 (0-1 il risultato finale), mentre l’ultimo precedente si è disputato due stagioni fa nel campionato di Serie C con la vittoria per 2-0 del Livorno.