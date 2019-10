MANCHESTER CITY-ATALANTA /INVASIONE NERAZZURRA – Siamo in piena pausa per le nazionali e la Dea chiude questa prima parte di stagione con un bilancio assai positivo: terzo posto, miglior attacco della Serie A e tanta voglia di puntare ancora più in alto. Tra la soddisfazione per il campionato c’è anche la UEFA Champions League: contesto dove i nerazzurri hanno subito due sconfitte contro Shakhtar e Dinamo Zagabria. Urge assolutamente un riscatto ma c’è il Manchester City da affrontare in Inghilterra: match tosto ma non impossibile. Si prospetta una partita bella da vedere, in particolar modo dal punto di vista del tifo nerazzurro. Ci sarà una stupenda invasione nerazzurra per Manchester City-Atalanta e rimangono pochissimi posti. Ecco tutti i dettagli.

APPUNTAMENTO IMPORTANTE: IL POPOLO ATALANTINO FINO IN INGHILTERRA – I pacchetti Ovet che contengono sia il viaggio che il biglietto per la partita viene a costare €450. La trasferta Manchester City-Atalanta è quasi sold out vista l’importanza del contesto, e quindi c’è il bisogno di fare in fretta per prenotare il proprio posto. Vendita libera? Si attendono le direttive della società Atalanta per capire come si evolverà la situazione sotto questo aspetto tanto discusso quanto domandato (a Zagabria sono stati venduti liberamente soltanto 300 biglietti).