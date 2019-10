Per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è un contesto importante dal punto di vista storico: domani i nerazzurri affronteranno il Manchester City di Guardiola. Una partita scontata sulla carta (seguendo anche molti pronostici), ma contro i bergamaschi mai dire mai: essi giocheranno con il coltello tra i denti per portare a casa un risultato positivo (e decisivo) per le sorti del girone di Champions League. Quella di domani sarà anche una serata importante anche per il popolo atalantino: pronto per una trasferta che verrà incisa nell’albo storico atalantino.

LA STORIA SIAMO NOI: PIÙ DI 2MILA A MANCHESTER – Il popolo dell’Atalanta non può mancare a questo evento: l’evento più importante di tutti i tempi deve essere vissuto in prima persona e questa gente non conosce confine. Aldilà dei biglietti bloccati dal Manchester per i settori diversi da quello ospite (rimborsati coloro che avevano applicato questa procedura), saranno presenti più di 2mila tifosi. Conoscendo il DNA del tifo atalantino si prospetta un clima caldo: condito da passione, amore, voce e tanta voglia di trascinare Gomez e compagni alla vittoria. Sarà un successo indipendentemente dal risultato, ma una cosa è certa: l’Atalanta darà tutto per portare a casa un bottino importante per riaprire i giochi.