Manchester United-Arsenal 1-1. Nel posticipo della 7.a giornata di Premier League, ad Old Trafford termina in parità il big match di questo turno di campionato. I ‘red devils’ sbloccano il match al 45′ del primo tempo con McTominay servito da Rashford, ma i ‘gunners’ riprendono la gara al 58′ con Aubameyang. Con questo pareggio, lo United sale a 9 punti, mentre i ‘gunners’ salgono a 12 punti.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS MANCHESTER UNITED-ARSENAL

Manchester United-Arsenal. Alle ore 21 ad ‘Old Trafford’ si giocherà il big match e posticipo della 7.a giornata di Premier League, infatti il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer ospiterà l’Arsenal di Unai Emery. ‘Red devils’ che stanno faticando in quest’inizio di stagione, infatti lo United occupa attualmente l’11.a posizione in classifica con 8 punti all’attivo (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il West Ham all’ Olympic Stadium di Londra. I ‘gunners’, invece, occupano l’8.a posizione con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta) e nell’ultimo turno è arrivata la vittoria in rimonta per 3-2 contro l’Aston Villa. Le due squadre giovedì saranno attese dai rispettivi impegni di Europa League, i ‘red devils’ in trasferta contro gli olandesi dell’ Az Alkmaar, mentre i ‘gunners’ ospiteranno all’ Emirates i belgi dello Standard Liegi. Manchester United-Arsenal sarà arbitrata dal signor Kevin Friend.

Manchester United-Arsenal, le probabili formazioni. QUI MANCHESTER UNITED- Il mister norvegese dei ‘red devils’, Solskjaer, schiererà i suoi con il 4-2-3-1 con De Gea in porta; i terzini saranno Wan-Bissaka e Young con Lindelof e Maguire centrali; in mediana spazio per Pogba e McTominay; alle spalle di Martial, dovrebbero giocare Pereira, Mata e James. QUI ARSENAL- Il tecnico spagnolo Emery si schiererà a specchio, dunque 4-2-3-1 con Leno tra i pali; in difesa giocheranno Maitland-Nile, Sokratis, David Luiz e Kolasinac; in mediana spazio per Guendouzi e Xhaka; alle spalle di Aubameyang agirà il trio composto da Pépé, Ceballos e Saka.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; Pogba, McTominay; Pereira, Mata, James; Martial. All. Solskjaer.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Nile, Sokratis, David Luiz, Kolasinac; Guendouzi, Xhaka; Pépé, Ceballos, Saka; Aubameyang. All. Emery.

Manchester United-Arsenal, come seguire il match in tv e streaming

Manchester United-Arsenal, info diretta tv e streaming. Questo big match della 7.a giornata di Premier League, calcio d’inizio fissato per le ore 21, sarà visibile su su Sky Sport Football, match visibile dunque sul satellite ma non sul digitale terrestre. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.

Manchester United-Arsenal, i precedenti. L’ultimo confronto ad ‘Old Trafford’ del 5 dicembre del 2018 si concluse con il punteggio di 2-2, mentre l’ultima vittoria dei ‘red devils’ risale al 29 aprile del 2018 quando lo United s’impose 2-1 sull’Arsenal, mentre l’ultima vittoria dell’Arsenal ad Old Trafford risale al 17 settembre del 2006. Questi precedenti risalgono solo alle gare di Premier League, coppe escluse.