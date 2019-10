Monza-Renate. Alle ore 17.30 allo stadio ‘Brianteo’ il Monza di Cristian Brocchi ospiterà il Renate di mister Aimo Diana, ex calciatore della Sampdoria tra le altre quando i blucerchiati erano allenati da Alfredo Novellino, il match è valido per il Primo Turno della Coppa Italia di Serie C. I lombardi sono ammessi di diritto da questa fase della competizione avendo partecipato alla Coppa Italia Nazionale, mentre gli ospiti giungono a questa fase della competizione dopo essere arrivati primi nel girone a 3 squadre con Como e Gozzano battendo entrambe le squadre e collezionando 6 punti in classifica. Per quanto riguarda la situazione del Girone A di Serie C, il Monza è al comando della classifica con 21 punti conquistati in 8 gare giocate (7 vittorie ed 1 sconfitta) e nell’ultimo turno è arrivata la vittoria schiacciante sul campo dell’Arezzo per 0-4; mentre il Renate occupa la 2.a posizione in compagnia dell’Alessandria con 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta) e nell’ultimo turno è arrivato il successo esterno 0-1 contro la Pergolettese. Monza-Renate sarà diretta dal signor Emanuele Frascaro di Firenze coaudiuvato dagli assistenti Giuggioli e Castro.

Monza-Renate, le probabili formazioni. QUI MONZA- Il tecnico dei brianzoli Brocchi dovrebbe far rifiatare qualche pedina dei suoi in vista del campionato che è l’obiettivo principale, pertanto 4-3-1-2 con Sommariva tra i pali; Anastasio e Franco prenderanno parte sulle corsie esterne con Marconi e Negro al centro della difesa; il trio di centrocampo sarà composto da Galli, Palazzi e Rigoni; Mosti agirà da trequartista alle spalle della coppia Marchi-Gliozzi. QUI RENATE- Diana risponderà con il 3-5-2 con Satalino in porta; i 3 centrali saranno Teso, Damonte e Possenti; a centrocampo spazio per Anghileri, Militari, Ranieri, De Sena e Pizzul; davanti giocheranno Maritato e Plescia.

MONZA (4-3-1-2): Sommariva; Anastasio, Marconi, Negro, Franco; Galli, Palazzi, Rigoni; Mosti; Marchi, Gliozzi. All: Brocchi.

RENATE (3-5-2): Satalino; Teso, Damonte, Possenti; Anghileri, Militari, Ranieri, De Sena, Pizzul; Maritato, Plescia. All: Diana.

Monza-Renate, come seguire il match in tv e streaming

Monza-Renate, match di Coppa Italia di Serie C sarà visibile in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Per quanto riguarda la Coppa Italia, non sarà necessario avere l’abbonamento ma basterà semplicemente inserire le proprie credenziali e guardare il match in modalità completamente gratuita.