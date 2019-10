Napoli-Lazio 2-1: termina il cammino della Lazio in Primavera Tim Cup

In attesa di Lazio-Torino, la Primavera della squadra capitolina è stata impegnata questo pomeriggio nel secondo turno eliminatorio della Primavera Tim Cup: il match contro il Napoli, valido per l’accesso agli ottavi di finale, ha visto trionfare i partenopei.

Il Napoli passa subito in vantaggio. Al ‘5 minuto del primo tempo Vrakas insacca la prima rete dagli undici metri, concessa ai padroni di casa in seguito al fallo subito da Mancino. Raddoppierà, al ’28 minuto e nuovamente dal dischetto, Palmieri, che in area di rigore subisce fallo dal portiere laziale Furlanetto, classe 2002. Ma la Lazio non demorde e poco prima dell’intervallo riapre la partita con il gol di Damiano Franco al ’37 che riaccende le speranze dell’Under 19 biancoceleste. Ma la rete di Franco è vana. Le squadre tornano negli spogliatoi sul 2-1 e nel secondo tempo nessuna delle due riesce ad alterare il risultato. Fischio finale al Pasquale Janniello di Frattamaggiore che regala al Napoli l’accesso agli ottavi, in cui affronterà l’altra sponda della capitale, la Roma.

– LA LAZIO PRIMAVERA TORNA A CONCENTRARSI SUL CAMPIONATO. In occasione della settima giornata di campionato, i biancocelesti si preparano ad affrontare il Chievoverona sabato 2 novembre. I ragazzi di mister Menichini, dopo sei giornate, sono decimi in classifica, con soli 7 punti. Prima però, occhi puntati alla prima squadra che in serata disputerà il match casalingo contro il Torino di Mazzarri.