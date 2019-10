Novara-Alessandria streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Coppa Italia Serie C, dove vedere il match 9 ottobre

Novara-Alessandria, un derby piemontese per riscattare le delusioni del campionato. Gli azzurri di mister Banchieri sono reduci dalla sconfitta casalinga 0-1 contro la Pro Vercelli con una rete di Comi nei minuti iniziali ed occupano il quinto posto del girone A della Serie C con 14 punti in otto giornate. Anche i grigi allenati da Scazzola hanno perso domenica scorsa in casa contro il Pontedera e sono rimasti al secondo posto in classifica a meno quattro dal Monza di Galliani e Berlusconi. La partita infrasettimanale di coppa sarà l’occasione per voltare pagina e dare spazio alle seconde linee. Il match Novara-Alessandria, valevole per il primo turno della Coppa Italia Serie C 2019/20, si gioca mercoledì 9 ottobre alle ore 20.30 nello stadio Silvio Piola della città piemontese. La formula prevede una partita di solo andata con la vincente che accederà ai sedicesimi di finale.

Dove vedere Novara-Alessandria, diretta tv e streaming Serie C

Il match Novara-Alessandria sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.