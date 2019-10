Palermo-Cittanovese 4-1 (Video Highlights): i rosanero conquistano la sesta vittoria consecutiva

Il Palermo di mister Pergolizzi vince la sesta partita consecutiva: questa volta al Renzo Barbera è uscita la sconfitta la Cittanovese con un sonoro 4-1. Match senza storia dove al 30′ il risultato era già sul 3-0 grazie alla doppietta di Ricciardo (minuto 1 e 30) e Lancini al 21′. I calabresi accorciavano le distanze al 35′ con Giorgiò, ma la 75′ Sforzini chiudeva definitivamente la contesa.

Palermo-Cittanovese, presentazione del match

Oggi alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera, scenderanno in campo Palermo-Cittanovese nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie D girone I.

I rosanero dopo il declassamento della scorsa estate hanno iniziato benissimo la stagione con il nuovo allenatore Rosario Pergolizzi, cresciuto come calciatore proprio con il club siciliano all’inizio negli anni ’80 e poi tecnico della squadra Primavera (2005-07 e 2008-10). Il Palermo nelle prime cinque giornate ha ottenuto altrettante vittorie contro Marsala, San Tommaso, Roccella, Marina di Ragusa e Città di Messina grazie soprattutto ad una difesa che ha subito solamente tre reti e sta dimostrando ottima coesione in un girone notoriamente molto difficile. Ovviamente l’obiettivo del presidente Dari Mirri è quella della promozione in Serie C al primo colpo e tentare la scalata il più presto possibile alla serie cadetta che per una piazza come quella palermitana deve essere il minimo. L’inizio è stato molto promettente ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo e dovrà essere bravo l’allenatore a mantenere sempre alta la concentrazione visto che tutte le squadre che giocheranno contro i rosanero daranno sempre il massimo.

Gli avversari odierni, i calabresi della Cittanovese (squadra di Reggio Calabria) si trovano al nono posto con sette punti frutto di due vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio; nella scorsa giornata hanno battuto in casa il Savoia per 2-1; la rosa allestita dal presidente del club reggino Girolamo Guerrisi per il campionato è stata fatta con solo 300 mila euro e l’obiettivo stagionale è una salvezza tranquilla come è avvenuta la scorsa stagione. L’allenatore che sta guidando la squadra è Ivan Franceschini (ex tra le altre di Reggina e Torino), il campionato scorso alla Palmese che attualmente è ultima in classifica del girone I con un solo punto.

Questo di oggi pomeriggio sarà il primo match della storia tra le due squadre; l’arbitro della gara sarà Roberto Rovison della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Nicola Morea di Molfetta e Emanuele Renzullo di Torre del Greco.

Palermo-Cittanovese, formazioni ufficiali

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Accardi; Kraja, Martin, Martinelli; Ambro, Felici, Ricciardo.

CITTANOVESE (3-5-2): Spataro; Neri, Cianci, Cordova; Lavilla, Cuomo, Giorgio, Sessa, Paviglianiti; Giorgio, Tripicchio.

Palermo-Cittanovese, diretta tv e streaming

Il match della sesta giornata del campionato di Serie D girone I tra Palermo-Cittanovese sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Marco Capone.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

